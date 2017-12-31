2018五大未來之星產業

歲末年終，雖因外資休假，使得交投相對清淡，卻也是伺機布局的時間點，可特別留意具漲價題材、蘋果的新科技應用、利基電子、5G 與受惠持續升息的原物料，五大未來之星產業。

【文／黃俊超】

二○一七年是台股豐收的一年，隨著美國四大指數持續向上創高，新台幣兌美元年底約在三○元上下，帶動加權指數最大漲幅十七．六％，尤其五月二十四日收盤站上萬點之後，至今尚未跌破，創下史上最長紀錄，櫃檯指數最大漲幅更高達二一．二％，不論法人或一般投資者，多數都是荷包滿滿的一年。

全球多數主要國家股市，位處於相對高檔甚至歷史高檔，而在走了這麼長時間的多頭過後，二○一八年仍將有縮表、升息或其他因素干擾，少不了會出現雜音警訊，因此，就算漲多拉回也是正常狀況，然而升息循環仍將持續，顯示經濟景氣持續好轉，另也未見到系統性風險即將發生，股市或有繼續表態的空間。

矽晶圓長多格局

近期受到聖誕節至新年的連續假期影響，外資在加權指數買賣雙邊金額，各降至二百億元以下，成交量能急速萎縮，權值股難有發揮，加權指數在一○五○○點約半年線附近震盪，然而內資並未因此而怠惰，仍鎖定部分類股操作，如被動元件、砷化鎵、ＰＣＢ從ＰＩ到上游的ＣＣＬ，出量攻擊向上強勢表態。

二○一八年可留意五大未來之星，一是漲價題材，尤以矽晶圓最有可能貫穿全年度的漲價產業。一七年包含面板、記憶體、ＰＣＢ上游原料、被動元件等陸續傳出調漲價格之後，預估一八年第一季二極體、ＰＣＢ上游原料、被動元件價格仍將持穩高檔或上調，然全年最該值得留意的仍是供需難改善的矽晶圓。

根據研調機構 TrendForce 指出，目前光是在中國規劃新建的晶圓廠就多達十七座，其中十二吋晶圓廠有十二座、八吋晶圓廠有五座，雖然業界一般預估，品質無法與一線供應商競爭，然而，若以總產能全數開出推估，對於矽晶圓的缺貨狀況來說，恐怕更是雪上加霜，矽晶圓的價格也可望水漲船高。

環球晶在法說會上表示，未來三年全球半導體矽晶圓仍將供不應求，而環球晶本身的十二吋矽晶圓，至一九年底產能已獲完全預購，而八吋矽晶圓上半年也已全滿，而後又與客戶簽訂二○二○年之後的長期供貨合約，並將分期預收貨款，顯示矽晶圓這波的缺貨、漲價風潮，仍將持續延燒。

３Ｄ感測需求全境擴散

二是蘋果的新科技應用，如３Ｄ感測與朝 Type-C 靠攏。以過往經驗來看，當成為蘋果標配，幾乎等同於所有高階智慧手機的標配，也將使得３Ｄ感測相關需求大起，近期盤面上的三五族類股表現相當活躍，領軍的穩懋已是蘋果供應鏈一員；另外，二○一八年的新產品，很有可能陸續採用 Type-C。

來源：《先探投資週刊》 1967 期

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