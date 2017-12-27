中國越線了嗎? 美國政府和科技業「兩樣情」

基於保護主義，中國政府持續對國內的網路以及科技業，進行監管及審查，而過去一年，矽谷科技業和美國政府，對中國的保護主義，卻有不同的反應，科技業選擇做調整配合，而華府則是對中國在美國的投資與併購案，進行更嚴格的審核。

2017 年，矽谷的主要科技公司，大部分認為配合中國政府，會比完全抽離大陸市場來的好，外國公司透過投資中國本地公司，或是研發客製化產品，與中國政府合作，另一方面，美國政府則比較小心翼翼，日前川普阻止了中國政府投資的基金，收購美國半導體公司。

以下為美國科技公司和華盛頓當局，過去一年實施的重要決策，從雙方所作的決定可看出，對中國的看法越來越分歧。

配合中國網路審查制度

蘋果 (AAPL-US) 今年 7 月份，從中國的 App Store 中刪除 VPN 應用程式，這個程式對於中國的網路用戶嘗試翻越中國防火牆，是不可或缺的，防火牆不允許用戶訪問 Google 與 Facebook 等網站，蘋果的決定讓人權維權人士和美國政客皆感到失望。

在法說會上，蘋果執行長 Tim Cook 表示，公司只是遵守中國法律，並且他向其他科技公司喊話，與其站在場外呼籲事情該怎樣做，倒不如實際想辦法參與。同時間，中國從 7 月開始，禁止 WhatsApp 傳送圖片和影片，之後連文字也禁止，但 WhatsApp 的母公司 Facebook(FB-US) 的副總裁 Vaughan Smith，仍參加中國舉辦的世界互聯網大會。

研發客製化產品

中國幾乎所有的電腦，都是微軟 (MSFT-US) 的 Windows 作業系統，日前微軟為中國政府量身訂做了一套作業系統，取名為「Windows 10 中國政府版」，這套系統讓政府可管理所有更新和遙測，允許他們收集系統運作的資訊。

在中國正式實施新的「網絡安全法」前，微軟即宣布此新產品，這個法案要求外國公司必須將數據儲存在中國境內，為了確保系統的安全，法律還規定公司必須被定期審查，並且當局可以要求公司提供原始碼，這些規範代表公司需支出更多成本。

投資監控產業

晶片製造商高通 (QCOM-US) 全面參與了中國市場，最值得注意的是，高通投資香港公司 SenseTime，該公司主要研發臉部辨識軟體，對中國的公共監督工作有幫助。

高通並與知名中國消費科技公司，簽署多項合作協議，高通在 11 月份，宣布與中國手機品牌小米、Oppo 和 Vivo 簽署不具約束力的備忘錄，同意提供價值 120 億美元的零組件，高通還投資自行車共享公司摩拜單車 (Mobike)，並與百度簽署戰略合作協議。

此外，蘋果將在中國貴州建造數據中心，以服從網路安全法，Google 在 2010 年被迫停止中國搜尋引擎服務後，沉寂了一段時間，但日前宣布將在北京建造 AI 研發中心，雖然該中心不會研發消費者的產品，但將幫助 Google 接觸中國大量專門從事 AI 研究的人才。

美國政府加強審核交易案

基於對中國經濟能力增長控制，以及擔憂中國將如何運用監視系統，美國和中國的企業合作，將變的更複雜。

北京當局決定降低對外國技術的依賴，並把目標定為在 2030 年前，在 AI 技術方面成為世界領先者，AI 在中國的關鍵用途之一，為收集和分析大量的國民資料，有侵犯隱私的疑慮，有人擔心起源於美國的數據和技術，可能會被中國用來加強國內的監控。

五角大樓在 3 月份時發布一份報告，內容指出，中國在美國增加投資 AI 和其他數據相關產業，警告在某些情況下，涉及軍事應用的尖端技術可能會包含其中。

去年 9 月，中國投資美國科技業出現警訊，川普政府封鎖中國對加州晶片製造商 Lattice Semiconductor 的收購計劃，因為擔心這筆交易可能會「損害美國的國家安全」，原由為 Lattice 的競爭對手，有販賣商品給軍方。

白宮直接禁止正在進行的收購案為罕見的事例，通常在美國外國投資委員會 (Committee on Foreign Investment in the United States，CFIUS) 決定審查交易案時，收購公司會主動放棄併購案。

兩黨立法者在 11 月 8 日時介紹新法案，此法案將給予 CFIUS 更大的審核權力，律師事務所 Dechert 指出，若法案通過，則 CFIUS 審核的併購案數，將從 2017 年的約 200 件，上升至 1 年約 1000 件。