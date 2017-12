中國越線了嗎? 美國政府和科技業「兩樣情」

基於保護主義,中國政府持續對國內的網路以及科技業,進行監管及審查,而過去一年,矽谷科技業和美國政府,對中國的保護主義,卻有不同的反應,科技業選擇做調整配合,而華府則是對中國在美國的投資與併購案,進行更嚴格的審核。

2017 年,矽谷的主要科技公司,大部分認為配合中國政府,會比完全抽離大陸市場來的好,外國公司透過投資中國本地公司,或是研發客製化產品,與中國政府合作,另一方面,美國政府則比較小心翼翼,日前川普阻止了中國政府投資的基金,收購美國半導體公司。

以下為美國科技公司和華盛頓當局,過去一年實施的重要決策,從雙方所作的決定可看出,對中國的看法越來越分歧。

配合中國網路審查制度

蘋果 (AAPL-US) 今年 7 月份,從中國的 App Store 中刪除 VPN 應用程式,這個程式對於中國的網路用戶嘗試翻越中國防火牆,是不可或缺的,防火牆不允許用戶訪問 Google 與 Facebook 等網站,蘋果的決定讓人權維權人士和美國政客皆感到失望。

在法說會上,蘋果執行長 Tim Cook 表示,公司只是遵守中國法律,並且他向其他科技公司喊話,與其站在場外呼籲事情該怎樣做,倒不如實際想辦法參與。同時間,中國從 7 月開始,禁止 WhatsApp 傳送圖片和影片,之後連文字也禁止,但 WhatsApp 的母公司 Facebook(FB-US) 的副總裁 Vaughan Smith,仍參加中國舉辦的世界互聯網大會。

研發客製化產品

中國幾乎所有的電腦,都是微軟 (MSFT-US) 的 Windows 作業系統,日前微軟為中國政府量身訂做了一套作業系統,取名為「Windows 10 中國政府版」,這套系統讓政府可管理所有更新和遙測,允許他們收集系統運作的資訊。

在中國正式實施新的「網絡安全法」前,微軟即宣布此新產品,這個法案要求外國公司必須將數據儲存在中國境內,為了確保系統的安全,法律還規定公司必須被定期審查,並且當局可以要求公司提供原始碼,這些規範代表公司需支出更多成本。

投資監控產業

晶片製造商高通 (QCOM-US) 全面參與了中國市場,最值得注意的是,高通投資香港公司 SenseTime,該公司主要研發臉部辨識軟體,對中國的公共監督工作有幫助。

高通並與知名中國消費科技公司,簽署多項合作協議,高通在 11 月份,宣布與中國手機品牌小米、Oppo 和 Vivo 簽署不具約束力的備忘錄,同意提供價值 120 億美元的零組件,高通還投資自行車共享公司摩拜單車 (Mobike),並與百度簽署戰略合作協議。

此外,蘋果將在中國貴州建造數據中心,以服從網路安全法,Google 在 2010 年被迫停止中國搜尋引擎服務後,沉寂了一段時間,但日前宣布將在北京建造 AI 研發中心,雖然該中心不會研發消費者的產品,但將幫助 Google 接觸中國大量專門從事 AI 研究的人才。

美國政府加強審核交易案

基於對中國經濟能力增長控制,以及擔憂中國將如何運用監視系統,美國和中國的企業合作,將變的更複雜。

北京當局決定降低對外國技術的依賴,並把目標定為在 2030 年前,在 AI 技術方面成為世界領先者,AI 在中國的關鍵用途之一,為收集和分析大量的國民資料,有侵犯隱私的疑慮,有人擔心起源於美國的數據和技術,可能會被中國用來加強國內的監控。

五角大樓在 3 月份時發布一份報告,內容指出,中國在美國增加投資 AI 和其他數據相關產業,警告在某些情況下,涉及軍事應用的尖端技術可能會包含其中。

去年 9 月,中國投資美國科技業出現警訊,川普政府封鎖中國對加州晶片製造商 Lattice Semiconductor 的收購計劃,因為擔心這筆交易可能會「損害美國的國家安全」,原由為 Lattice 的競爭對手,有販賣商品給軍方。

白宮直接禁止正在進行的收購案為罕見的事例,通常在美國外國投資委員會 (Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS) 決定審查交易案時,收購公司會主動放棄併購案。

兩黨立法者在 11 月 8 日時介紹新法案,此法案將給予 CFIUS 更大的審核權力,律師事務所 Dechert 指出,若法案通過,則 CFIUS 審核的併購案數,將從 2017 年的約 200 件,上升至 1 年約 1000 件。