〈陸股盤後〉美國財長稱美中經貿對話良好 滬指衝上今年來新高

2025-08-20

中國股市三大指數周三（20 日）收盤同步走高，滬指、深成指衝上今年來新高，美國財政部長貝森特周二表示，美國與中國就經貿問題進行了「非常良好的對話」。

（圖：Shutterstock）

滬指周三漲 1.04% 報 3,766.21 點，深證成指漲 0.89% 報 11,926.74 點，創業板指漲 0.23% 報 2,607.65 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.4489 兆元。

盤面上看，釀酒類股走高，化纖、半導體、保險、有色族群上揚，消費電子、稀土、軍貿概念股活躍。

貝森特說：「我方與中方進行了非常良好的對話，我預計 11 月前我們會再次見面。我認為當前工作很順利。」

本月 12 日，中美雙方發布《中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明》。美方承諾繼續調整對中國商品加徵關稅的措施，自 8 月 12 日起繼續暫停實施 24% 的「對等關稅」90 天。

中方自 8 月 12 日起繼續暫停實施 24% 對美加徵關稅以及有關非關稅反制措施 90 天。本聯合聲明基於中美斯德哥爾摩經貿會談討論情況。

中國商務部新聞發言人何亞東 7 月 31 日在記者會上介紹了中美斯德哥爾摩經貿會談情況。他稱，7 月 28 日至 29 日，中美雙方在瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談，就中美經貿關係、宏觀經濟政策等共同關心的經貿議題，展開了坦誠、深入、富有建設性的交流，回顧並肯定中美日內瓦經貿會談共識和倫敦框架落實情況。