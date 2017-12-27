2017年對有錢人太友善 貧富差距將持續擴大

說真的，想發財，每年都很適合；但 2017 真的是特別好的一年。

近期有錢人得到的恩惠實在不少，以至於他們根本來不及花錢去買奢侈品。管理諮詢公司 Bain & Company 發現，2017 年全球奢侈品支出上漲了 5%。但根據聯準會 (Fed) 數據，這只是美國收入在金字塔頂端十分之一族群 2013 至 2016 年間，財產淨值成長 40% 的一小部分。

Luxury Institute 高級品牌諮詢公司 CEO Milton Pedraza 表示：「奢侈品的成長向來與股市密切相關。」「股市和房地產漲得這麼高，難道沒有人願意花更多錢？這是不可能的！」

《CNN》報導指出，財富的大幅增加，使貧富之間長期以來的金融鴻溝，持續擴大，即使強勁的經濟成長製造更多工作機會，並推升工資上漲，也不會改變。以下就是一些例子。

一個分裂的市場

標普 500 指數今年以來上漲了 20%，道瓊工業平均指數上漲 25%，投資組合獲益良多，也提振了股息紅利。

但根據皮尤研究中心 (Pew Research Center) 的數據，只有一半美國人加入雇主資助的退休基金，而只有 18.7% 的美國人直接入市投資股票。在這兩種情況下，股市榮景只照顧到收入較高的人，這意味著，能享受華爾街繁榮的，絕大多數是有錢人。

（圖取自美國國稅局）

房價上漲有助富人

Case-Shiller 房價指數顯示，美國房價達到歷史新高。在西雅圖和舊金山這樣的熱門市場尤其如此，許多勞工已經買不起房子。

儘管擁有房屋是中產階級財富的來源，但屋主通常是收入較高的一群。根據人口普查局數據，家庭收入高於中位數者，78.4％ 擁有房產，而低於中位數者，僅 49.5% 擁有房產。

企業獲利激增，但工資仍然低迷

2017 年企業稅後淨利創下新紀錄，第 3 季達到 1.86 兆美元。

與此同時，工資占國內生產總值 (GDP) 的比率，仍然接近低點。這意味著勞工將難享受經濟成長的果實。可以肯定的是，今年有跡象顯示，薪酬水平較低者，其工資正在成長，但是，在過去 10 年中，高收入者的薪資成長速度更快。

（圖取自美國經濟政策機構現有人口普查分析）

同時，大型併購在 2017 年進展迅速，推動了企業整合的趨勢，經濟學家認為壟斷企業可以自消費者身上榨取超額利潤。有人擔心 CVS (CVS-US) 和保險巨頭 Aetna (AET-US) 間的結盟，可能賦與雙方更大的力量，引導客戶轉向自己的產品；而拜耳 (BAYRY-US) 收購孟山都 (MON-US) 可能會提高種子價格。

制度對富人有利

川普政府廢除了許多歐巴馬時代的規定，廣受企業稱讚，這些企業表示，這將讓它們更有效地運作並節省資金。但這些資金有多少能進入勞工口袋，又有多少能回饋給投資人，仍有待觀察。

2017 年的另一個高調案例，就是推翻消費者金融保護局反對強迫消費者進入仲裁程序的規則，這對金融公司來說是一個勝利。

而美國司法部 6 月決定放棄擴增有權申請加班工資人數的措施，也會減少公司的工資支出。

左派智庫、華盛頓公平促進中心主任 Heather Boushey 表示：「這些都是讓高所得者收入提高，並把成本轉嫁公眾承擔的作法。」

有利富人的稅改法案

雖然甫通過的共和黨稅改計劃宣稱，可替中產階級減稅，但其實它對高所得者更加慷慨。

稅務政策中心估計，會因該法案而受惠者，有 65.3% 集中在高所得者的前 20% 之中，而高所得者的前 1%，可在 2018 年，獲得平均 5 萬美元的減稅幅度。