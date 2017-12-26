「未富先老」的國家還有它 25年後中國將比日本更慘

部份亞洲國家少子化問題嚴重，台灣已將其升級為國安問題，日本此刻更傳來噩耗，今年出生嬰只有 94 萬，創歷史新低；更慘的是，經濟在過去 20 年騰飛的中國，它的少子化問題可能比日本還嚴重，專家認為中國會是下一個「未富先老」日本。

FX168 財經網報導，日本厚生勞動省 22 日公佈的人口動態統計資料估算值顯示，2017 年日本新出生人口數將僅為 94.1 萬人，再創歷史新低。1899 年普查伊始，日本全國只有 4300 多萬人，卻出生了 138.7 萬人，出生率高達 3.2%。

今年，死亡人數為 134.4 萬人，比上年增加 3.6 萬人，意味著日本今年人口將自然減少 40.3 萬人，首次超過 40 萬人；新婚情侶數為 60.7 萬對，比上年減少 1.4 萬對。相比之下，離婚夫婦數則比上年減少了約 5000 對，為 21.2 萬對。

平均來看，日本今年每 34 秒有 1 人出生，每 23 秒有 1 人死亡。每 52 秒有 1 對情侶結婚，每 2 分 29 秒有 1 對夫婦離婚。顯示日本少子現象惡化，人口正在加速減少。

日本厚生勞動省今年 4 月公佈的 50 年後日本人口數預測結果顯示，日本人口將在 2053 年跌破 1 億，到 2065 年，日本人口將比 2015 年的 1.27 億減少 3 成，降至 8808 萬，屆時超過 40% 的人口都是老年人。

從上世紀 90 年代開始，日本經濟失去了 2 個 10 年，與日本人口出生率下降息息相關。日本的人口拐點發生在 70 年代，從 1973 年開始，日本人口出生數從之前的 200 萬人驟降到 90 年代的 100 萬人。

出生人口數的下降的惡果在 90 年代開始顯現，1992 年日本勞動力人口占比達到 69.87% 的最高點，此後遍不斷降低，而老年人口的比例則持續上升。

勞動力減少與人口老齡化最大的影響是，資本儲蓄率的降低，進而影響資本投入。1990 年以後，由於人口結構的老齡化，日本居民儲蓄減少，國內的儲蓄率開始下降。日本的設備投資比重相對下降，設備投資的增長放緩。

過多的老齡人口會加大國家社會保障體系的負擔，使國家財政在社會福利體系的財政支出增加，造成社會保障基金收支不平衡。於是，日本的社會保障基金的收支惡化持續，財政赤字增加，產生的投資壓力使得日本政府對經濟的拉動下降。

隨著時間的推移，日本的經濟狀況不但沒有好轉，反而持續惡化。目前，日本的人均債務人均國家債務是全球最高的，實際數字達到 90345 美元，世界上還沒有一個國家的民眾平均年收入水準達到如此高的水準。

日本成為全球範圍內第一個同時出現經濟停滯、人口萎縮、債務高企以及超級寬鬆貨幣政策等情況的發達經濟體。

另一個經濟體 -- 中國也不樂觀，它很有可能步上日本的後塵。無論從人口週期還是從房地產的週期來說，日本都比中國早 25 年左右。今後的中國，將會踩進了跟日本同樣的坑。

國家衛計委副主任王培安近日透露，今年全國出生人口很可能低於 1743 萬人，遠低於此前 2261 萬人的預期。這個數字比 2016 年的出生人口數更低，據國家衛計委的統計資料，去年中國出生人口為 1786 萬人，同樣低於 2007 萬人的預測值。

在未來的幾十年裡，中國 1979 年之前出生的人口迅速變為老年人口，出生人口帶來的持續下降帶來的老齡化將對中國的未來產生巨大的影響。專家認為，如果不採取措施，25 年後中國有可能會成為又一個日本，一個「未富先老」的日本！

台灣已將嚴重的少子化問題升級為國安問題，由於整體社會趨向晚婚、少生或不生，國發會推估，總人口數至 2021 年將來到 2365 萬人，隔年開始反轉、逐年下滑，2033 年跌破 2300 萬人；2047 年 (30 年後)，台灣將只剩下 2055 萬人。

台灣人口老化程度嚴重，65 歲以上老年人口逐年上升，自 2007 年的 10.21% 升至去年的 13.2%，增加 2.99 個百分點。內政部預估，2021 年老年人口將占 16.8%，2041 年將升至 30.4%，將有高達 680 萬老年人口大軍，為目前 2 倍之多。

出生率更年年創新低。據內政部統計，自 2012 年起，每年總出生人口幾乎都超過 20 萬人，每月平均出生人數都有 17000 多人，但 2017 年前 5 個月新生兒共 79000 多人，僅是去年同期的 9 成左右，也較其它幾年同期出生人數少約 1 萬多人，是近 10 年數量最少的一年，

內政部戶政司表示，未來台灣總人口只會逐年遞減，由於少子化因素，台灣工作年齡人口也呈現減少趨勢，這對國家發展產生影響。

出生人口下降也是發達國家的普遍現象。2015-2016 年各國出生率為：德國 0.9%；蘇格蘭 1.01%；奧地利 1%；加拿大 1.08%；美國白人 1.07%。

人口問題真正嚴重的地方在於，在現在及未來這個時代，生育率要突破 1.5 幾乎是不可能的事。因為現在這個時代，經濟活動會拋棄人口密度不夠高的地方。

但只要人口密度高，居住空間、生育率肯定受影響。家裡有院子草坪，想生 2-3 胎的欲望就比住在鋼筋叢林裡大很多。而住在鋼筋叢林裡的人，能有一半生 2 胎已經是相當不錯的比率。