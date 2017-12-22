日本預算連續第六年創下新高 老齡化施壓社保支出激增

摘要：日本內閣今日通過 2018 財年預算案，明年預算總規模 97.7128 兆日元，連續第六年創下紀錄新高。經濟復甦提振企業利潤，政府稅收有所上升，日本 2018 年赤字有望小幅縮窄。

日本內閣今晨通過 2018 財年預算案，來年預算總規模 97.7128 兆日元，連續第六年創下紀錄新高。

預算的擴大，建立在經濟復甦的基礎上。更多的財政支出有利於壓低借貸成本，安倍政府依舊重視經濟增長的維持。

得益於企業盈利改善，預計下一財年的稅收能接近 60 兆日元，升至 27 年來的高位。

日本內閣的公債新增發行額為 33.69 兆日元，連續第 8 年減少。

政府稅收收入的上升，也令 2018 財年的赤字有望小幅改善。下一財年赤字預計為 10.4 兆日元，而 2017 財年為 10.9 兆日元。

老齡化壓力之下，社保支出繼續膨脹至創紀錄的 33 兆日元，占比由 18% 上升至 33%。基於安倍經濟學的「人力資源革命」，針對生育學的支出也有擴大。

科技方面的振興費用相比 2017 財年上升了 0.9%，日本希望推進包括人工智慧在內的技術開發。

國防預算連續第六年上升，達到 5.2 兆日元的歷史新高，包括部署彈道導彈的防禦系統。

在負利率政策的影響下，償債成本從 2017 年的 23.5 兆日元下調至 23.3 兆日元。

分析觀點認為，赤字的問題不能指望經濟增長、稅收增加，要更實際的填補財政開支的缺口，可能需要考慮必要的增稅，包括 2019 年上調消費稅。

日本財長麻生太郎在內閣會後對媒體稱，下一財年的預算應兼顧經濟復甦和財政重整。日本政府曾計劃在 2021 年 3 月實現財政預算平衡，但這一計劃被推遲，並沒有給出具體的時間目標。

『新聞來源／華爾街見聞』