本週操盤筆記 (1225-1231)：

一. 日本十一月通膨率：

本週日本將公布十一月通膨率 CPI，目前市場預期，日本十一月 CPI 月增率將增加 0.3 個百分點至 0.5%，雖然短線上通膨出現增溫，但仍是遠遠低於日本央行的 2% 通膨目標，顯示日本央行在推升通膨、擺脫通縮的道路上，仍有一段很長的路要走。

日本央行目前所面臨的困境，除了本國通膨率仍是疲軟以外，聯準會 (Fed) 繼續推升利率至更高準水平，似乎也令日本央行開始不得不考慮緊縮性的貨幣政策。

此前十一月底日本央行總裁黑田東彥曾向市場拋出「反轉利率 (Reversal Rate)」一詞，許多市場經濟學家對此紛紛解讀，日本央行可能改變目前錨定十年期日債殖利率目標 0% 之政策，上調錨定日債殖利率目標。

二. 中國規模以上工業利潤：

十月中國規模以上工業利潤雖然因工作日減少，導致增幅出現小幅放緩，但其實中國工業利潤仍是居於高增速水準之上，顯示中國實體經濟景氣，仍是暢旺。

中國工業企業利潤是中國實體經濟景氣的領先指標，背後隱含的意義是，若實體經濟對於工業製品的需求上升，將導致工業品的價格上升，使得工業利潤上漲，也意味著實體經濟的需求與景氣是相對活絡。

三. 中國官方製造業 PMI 指數：

本週中國官方將公布十二月製造業 PMI 指數終值，目前市場估計中國官方 PMI 將小幅放緩 0.1 點至 51.7 點，繼續略高於 50 以上的景氣分水線。

上週世界銀行 (World Bank) 曾宣布，在中國個人消費增加和對外貿易活絡的驅動下，上修中國 2017 年 GDP 增長率 1 個百分點，自 6.7% 上調至 6.8%。

四．市場進入聖誕假期：

由於海外市場多國在本週將迎來聖誕假期，週一 (25 日) 包括美、英、歐、澳、韓、港股等國將休市，週二 (26 日) 英、歐、澳、港股將休市，週五 (29 日) 韓股休市。