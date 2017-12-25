中國籲各方全面、平衡執行安理會北韓決議，和平解決朝鮮半島問題

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，聯合國安理會 22 日針對北韓 (朝)11 月發射洲際彈道導彈最新一致通過第 2397 號決議。對此，中國外交部發言人華春瑩 23 日表示，中方希望有關各方都能全面、平衡執行包括該決議在內的安理會涉朝決議，推進半島有關問題和平解決。該決議適度強化對朝制裁措施，同時強調不應對朝平民產生不利人道影響，不影響正常經濟活動與合作、糧食援助和人道援助，不影響駐朝外交使團活動，並重申維護北韓半島和東北亞和平與穩定，呼籲以和平、外交和政治方式解決問題，支持恢復六方會談，還強調有關各方應當採取措施降低半島緊張局勢。



外交部網站刊登華春瑩記者會中的回覆，中方密切關注半島局勢發展，始終堅持實現半島無核化、堅持維護半島和平穩定，堅持通過對話協商解決問題的立場。這是中國處理朝核、導相關問題，包括參與安理會審議時一貫秉持的立場。「當前半島形勢複雜敏感，中方呼籲有關國家保持克制，為緩和半島緊張局勢，妥善解決半島問題作出積極努力。」



此外，中國也希望有關各方積極考慮中方提出的 “雙暫停” 倡議和 “雙軌並行” 思路，同中方一道堅持推動對話協商，為推動半島無核化進程，實現半島和平穩定作出努力。



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