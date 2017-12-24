傷口撒鹽！今年日本出生率再創歷史新低

摘要：「獨身主義綜合症」已經成為日本安倍政府最頭疼的問題，也被認為是一場迫在眉睫的國家災難，而這場災難有加速惡化的趨勢…… 日本 2017 年嬰兒出生率降至 1899 年有數據以來新低！

《為什麼日本年輕人不再做愛了？》看起來像是一則洋蔥新聞標題，但這是日本計劃生育協會進行的一項認真研究，研究發現，有 25% 的 16-24 歲日本女性，以及 45% 的 15-24 歲日本男性對性接觸不感興趣，或者鄙視性行為…… 事實上，「獨身主義綜合症」已經成為日本政府最為關心的事情，也被認為是一場迫在眉睫的國家災難，目前看來，這場災難有加速惡化的趨勢。

儘管日本各經濟部門通過一系列措施，比如幫助年輕家庭支付撫養費等鼓勵人口增長，但日本的嬰兒出生率持續下降。

日本厚生勞動省今天公布的數據顯示，2017 年日本的嬰兒出生率將下降至 94.1 萬，為 1899 年有數據以來新低，較上世紀 40 年代的生育率峰值下降了接近 65%。

日本首相安倍晉三已將提高出生率看做政府工作的重中之重。為了扭轉出生率持續下降的趨勢，上周五，安倍政府批准一項預算，為免費的學前教育、私立高中和大學教育邁出第一步。

除非能夠扭轉低生育率的趨勢，不然增加日本人口的唯一選擇就是吸納更多移民，不過日本政界人士似乎並不願意就此可能進行討論。

安倍政府的目標是把總生育率提高至 1.8，寄希望於強健的經濟、鼓勵女性兼顧家庭與工作的制度能讓日本家庭願意生更多孩子。

與此同時，日本的人口老齡化也在加劇，意味著 2017 年日本的老齡死亡人口將年增率上升 3%，達到 134 萬人，為二戰後最高，這導致日本自然人口下降了超過 40 萬。

日本國家人口研究院和社會保障研究院預計，日本人口下降速度還將進一步加快，預計 2045 年，日本每年自然人口將下降約 90 萬人，按此趨勢，到了 2065 年，日本人口將從 1.265 億人降至 8800 萬人，211 年時將進一步降至 5100 萬人。

『新聞來源／華爾街見聞』