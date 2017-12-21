〈川普稅改過〉美稅改法案過關 元旦生效 10年國債殖利率創9個月新高

美國聯邦眾議院 19 日以 227 對 203 票通過稅改方案，參議院隨後以 51 票對 48 票通過修正版本，拿掉 3 項違反參院規定的條款，預料眾議院 20 日可望重新表決通過新版本，在聖誕節前呈送總統川普簽署，明年 1 月正式生效。川普將於稍後召開記者會，宣布這是一個「歷史性」的勝利。美股早盤反覆，美國 10 年期國債殖利率升至 2.495%，創 9 個月新高。

美國 10 年期國債殖利率升至 2.495%，創 9 個月新高。

綜合香港明報、文匯報報導，最終版本的稅改法案，影響所有美國家庭與企業，更滿足商界對稅改的大部分期望，除了企業稅率由 35% 下調至 21% 外，最令商界領袖高興的內容，是取消了替代最低稅 (AMT)。之前參議院因保留了這稅項，令商界擔心許多稅改政策的效果大減，包括鼓勵研發的政策。

家庭方面，「稅務政策中心」(Tax Policy Center) 統計，年收入不到 25000 美元的家庭，平均將可減稅約 60 美元；年收入超過 73 萬美元的家庭，平均可少繳 5 萬美元所得稅。大部分減稅措施也會提前在 1 月生效，並保留了部分重要的扣稅措施。超過 80% 美國家庭可在明年獲減稅，5% 家庭將面臨加稅。

新稅率將於 2018 年元旦生效，較參議院原本的建議提前 1 年，讓企業可多享 1 年低稅率，打消了市場對新稅制遲遲不能實施的憂慮。

最終版本上調了對現存海外利潤一次過徵稅的稅率，新稅制對企業的海外利潤現金，一次過徵稅 15.5%，工廠和設備等非流動性資產的稅率為 8%，並分 8 年繳付。

以往企業只要把利潤積存海外，即可延後繳付企業稅，不過當企業將海外利潤匯回美國後，仍需按 35% 的法定企業稅率全額繳稅。很多企業無限期將利潤重新投資於美國境外，導致標準 500 指數成分股企業未匯回的海外利潤，總額達到 2.5 兆美元。

多數美國人反對這項稅改案，認為因稅改獲利最多的是企業和富豪。民主黨也指，共和黨制訂稅改法案閉門造車，未充分諮詢民主黨，而且向富人和大企業傾斜。

眾議院少數黨領袖佩洛西 (Nancy Pelosi) 形容這是「史上最差法案」和「對美國和中產的掠奪和搶劫」。美國有線新聞網絡 (CNN) 民調顯示，僅 33% 受訪者支持稅改，反對者多達 55%；全國廣播公司和《華爾街日報》聯合民調亦顯示，僅 24% 受訪者認為稅改是一個好方案。

民主黨批評說，個人臨時減稅及企業永久減稅，顯示共和黨的優先考慮，並非中等收入家庭。根據稅收政策中心的數據，到 2027 年，除非國會延長減稅，否則餘下 83% 的減稅收益將惠及收入最高的 1% 家庭，超過一半的家庭將平均加稅 180 美元。

《衛報》分析，這將成為民主黨明年攻擊共和黨的「彈藥」。此外，由於法案匆忙通過，有機會留下不少技術上的漏洞和錯誤，須再立法修訂，但鑑於兩黨的合作蕩然無存，民主黨可能會百般阻撓共和黨進行修訂，意味稅改引致的黨爭只是剛剛開始。

共和黨和川普宣稱的減稅效應，由始至終都被經濟學家質疑。《華爾街日報》月初訪問 10 名經濟師，9 人認為減稅可在未來兩年刺激經濟增長，但增幅相對溫和，近半數更認為長遠增長率將降至現階段水平以下。

不少經濟師更認為，華府宣稱的減稅效應忽略了政府財赤增加的後果。美國對上兩次大規模減稅分別是 1981 年和 2001 年至 2003 年，兩次均是在共和黨總統執政時推行。其中前總統雷根於 1981 年減稅後，聯邦政府赤字連年攀升，負債總額更在 7 年內暴增 60%，令美國由全球最大債權人變成最大負債國。

繼任的老布希競選時一度宣稱「永不加賦」，結果上任後不久便要面對現實大幅加稅，最終他亦因此連任失敗。老布希的兒子布希在 2001 年上任後亦再次大規模減稅，把最高稅率由 39.6% 降至 35%，但結果同樣導致華府財赤和債務急增，最終一切在 2013 年回復原狀。

分析亦指出，這次減稅與前兩次不同，當年美國經濟正處於困難時刻，減稅屬於紓困措施，但如今美國經濟已經連續 9 年錄得增長，失業率處於 17 年低位，此時減稅難以服眾。

美國稅改主要內容：

●企業稅由 35% 永久降為 21%。

●取消 20% 的企業替代性最低稅 (AMT)，避免商界在新設備支出及研發等所獲的稅務減免失去效果。

●企業海外利潤以往可延後繳付，直接匯回美國才繳納 35% 稅率，稅改後企業將為海外利潤的現金繳付一次過 15.5% 稅率。

●由合夥人負責繳稅的公司，例如地產有限責任公司等，可獲 20% 扣稅，經營地產業的川普可能受惠。

●暫時提高所得稅標準扣除額：新稅法將把標準扣除額提高約 1 倍，個人免稅額增至 1.2 萬美元，夫婦上調至 2.4 萬美元，個人所得稅因此可降低，但部分列舉扣除額項目遭刪除。該措施到 2025 年截止。

●富人稅率調降：個人所得稅最高稅率從 39.6% 降為 37%，維持 10% 至 37% 等 7 個累進級距。該措施至 2035 年截止。(舊稅階為：10%、15%、25%、28%、33%、33% 至 35%、39.6%；新稅階為：10%、12%、22%、24%、32%、35%、37%)

●州稅和地方稅扣減方面，包括房產稅等，最高扣稅額度以 1 萬美元為上限。

●增加 1.4560 兆元國債：美國國債累積已達 20 兆美元，稅改法案將使美國國債在未來 10 年間增加至少 1 兆美元。

