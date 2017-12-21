美稅改課稅體制改為屬地主義 有利台商赴美投資

美國稅改法案歷經多次調整，經眾議院再次表決通過，美國稅改計畫終宣告塵埃落定。法案將立即送至美國總統川普簽署，簽署完成便正式生效。隨著 2018 年期中選舉即將到來，稅改計畫將成為共和黨重要之已兌現競選諾言。此次共和黨提出之最終版本極其詳盡，不僅針對細項法規做充分解釋，甚至透過表格與範例加以說明。

美國稅改最終版內容。(表：勤業眾信整理提供)

勤業眾信聯合會計師事務所國際稅務及併購交易負責人張豐淦指出，稅改法案對個人與企業減稅，並將企業的課稅體制由屬人主義改為屬地主義，提升美國公司相對於外國公司的競爭力，有利台商赴美投資設廠。

勤業分析，美國稅改，企業適用的最高稅率原為 35%，將降為單一稅率 21%。使美國為原本 OECD 稅率最高的國家，降為排名第 13 者，有效提升美國經濟環境。不過，最終版本稅率稍高於參眾兩院各自提出的 20%，而獨資、合夥等穿透個體，也從參議院版本之收入的 23% 可予以減除，改為 20%，以彌補其他稅改優惠造成財政赤字問題。至於本國生產扣除額、資本性投資、利息費用與盈虧互抵等規定，則大致與參議院版本相同。

張豐淦表示，最終版本對於防止稅基侵蝕的做法，大致依循參議院提出的版本。美國企業支付給外國關係企業的付款，若將其從總收入中減除，則會落入「稅基侵蝕付款（base erosion payment）」的範疇。因此，公司需比較兩種情形：

第一，10% 的修正後課稅所得，修正後課稅所得為一般課稅所得，加上因稅基侵蝕付款所享受之稅務利益；

第二，一般稅負減除各項扣抵額（但不包括研發扣抵）。

若前者高於後者，則可能被課徵防止稅基侵蝕稅。最終法案也賦予美國財政部制定與外國關係企業申報相關之規定，包括：揭露外國關係企業的名稱、營運地、註冊地及其與美國企業間的交易。

張豐淦提醒，在美國設有公司的台商需特別留意。若台灣公司對在美國設立的公司持股超過 25%，而該美國公司支付給台灣公司的款項，可從總收入中減除（不包括銷貨成本），使美國公司稅負低於修正後課稅所得的 10%，美國公司將可能會被課徵稅基侵蝕稅。未來，關係企業間移轉訂價之安排及符合 BEPS 相關規定將更形重要。

此外，張豐淦也指出，科技公司可望受惠於此次稅改計畫。共和黨最終版本廢除公司之最低稅負制，有利高科技公司從事更多研發、購置新設備及針對無形資產進行租稅規畫。

現行稅法下，高科技公司可選擇於研發費用發生當年全部費用化，或將其資本化後於未來五年或十年攤提。除了研發費用減除，高科技公司還可享受研發扣抵的租稅優惠。不過，研發扣抵等租稅優惠須於計算最低稅負時加回課稅所得。

本月初，參議院主張保留最低稅負制，而致使美國科技股大跌。而如今最終版本將廢除最低稅負制，並保留研發扣抵、鼓勵創新，可望幫助各界對科技股重拾信心。張豐淦也補充，配合最低稅負制的廢除，研發費用於 2020 年起，將只能於未來五年進行攤銷。

美國稅改最終版內容。(表：勤業眾信整理提供)

至於個人部分，勤業眾信稅務部國際稅務部副總經理江育維表示，最終版的稅改草案依循參議院版本，保留現行七項個人所得級距，最高稅率也由參議院提議的 38.5%，進一步調降為 37%。個人免稅額雖被廢除，但單身者的標準扣除額將由 6350 美元，調升為 12000 美元；夫妻合併申報則由 12700 美元，調升為 24000 美元。由於標準扣除額的金額幾乎變為現行稅法的兩倍，未來保留憑證以進行列舉扣除之納稅義務人將減少，可同時簡化納稅與稽徵程序。

至於列舉扣除額方面，參眾兩院皆主張保留房屋貸款利息。不過，眾議院版本將貸款上限由現行的 100 萬美元降為 50 萬美元，參議院則提議保留現行的 100 萬元。最後經兩院折衷決議，75 美萬元以內貸款所產生的利息支出，可以列舉扣除。

醫療費用之列舉扣除則與參議院版本相同，可扣除超過調整後收入 10% 的部分，並於 2017 年及 2018 年，將 10% 改為 7.5%，使納稅義務人可以列舉扣除更多的醫療支出。

受扶養兒童的扣除額金額，也與參眾兩院所提出的版本不同。眾議院版本中，每位 17 歲以下兒童可扣除 1600 美元；而參議院版本則是，每位 18 歲以下兒童（2025 年改為 17 歲以下）可扣除 2000 美元。最後經兩院協商，將年齡上限定為 17 歲，但可扣除的金額為 2000 美元。江育維提醒，大部分與個人所得稅相關的規定將於 2018 年生效，並於 2025 年底落日。