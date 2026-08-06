鉅亨網新聞中心 2026-08-06 16:33

港股主要指數周四 (6 日) 走低，恒生科技指數在午後跌幅進一步擴大。截至收盤，恒生指數下跌 1.49% 或 385.54 點，報 25530.28 點；恒生科技指數重挫 2.28%，報 4820.78 點；國企指數則下跌 1.22%。大市全日成交額達到 2552.27 億港元。

科網股與汽車板塊成為今日領跌主力。科技股普遍受挫，百度集團跌幅超過 4%，阿里巴巴、騰訊控股、小米集團、快手及京東等跌幅均居前，收盤跌逾 2%。汽車與鋰電池板塊表現尤為疲軟，寧德時代受電池產品將恢復徵收消費稅的政策預期影響，收盤下跌 5.05%；零跑汽車跌幅達 4.7%，主要受 7 月乘用車零售數據同比顯著下滑的衝擊。此外，半導體、軟體及房地產等板塊也普遍下挫。

‌



在市場普遍回調的背景下，煤炭與黃金板塊逆市走強。煤炭股受動力煤價上漲、港口去庫存及市場盈利預期修復提振，板塊集體走高，其中兗礦能源漲幅超過 6%，中煤能源漲近 3%。黃金股因金價突破關鍵阻力位及避險情緒升溫而受到資金青睞，中國白銀集團漲逾 9%，赤峰黃金與周大福等也錄得顯著漲幅。

個股方面，MiniMax-W 表現亮眼，因正式獲納入港股通，收盤大幅飆升 17.10%。九龍倉置業則因宣布將派息比率由 65% 大幅上調至 90%，股價逆市大漲 13.72%。

針對後市展望，中信建投指出，港股正嘗試走出多重壓力，但能否轉為趨勢性行情仍取決於企業盈利改善與美元流動性兩大門檻。