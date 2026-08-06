鉅亨網新聞中心 2026-08-06 14:00

知名投資人段永平自公開舉牌泡泡瑪特 (09992-HK) 後，首次出現持股下滑。根據港交所最新權益披露，截至 2026 年 7 月 30 日，其旗下 H&H International Investment 持股比例由 7.65% 降至 5.55%，持股數減少 2,793.3 萬股至約 7,390 萬股。儘管大幅減持，持股仍維持 5% 以上，段永平依舊是泡泡瑪特重要股東。

回顧過去，段永平對泡泡瑪特的態度始終是現積極增持。今年 5 月，其持股比例首次突破 5%，並觸發港交所權益揭露要求，此後便多次透過該投資主體持續加碼。

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就在 7 月 6 日，港交所才剛揭露其持股數量，由 9,127.28 萬股增至約 1.02 億股，持股比例由 6.85% 提升至 7.65%。然而，正當市場關注其後續增持動向時，最新的權益變動卻顯示持股規模下滑。

引人關注的是，就在這次持股變動發生前兩週，段永平才剛公開表達過對泡泡瑪特的堅定長期信心。

7 月 23 日，面對社群平台使用者詢問，是否會減持泡泡瑪特以轉投其他資產時，段永平回應：「泡泡瑪特我才剛開始買啊！我猜 10 年內大概率是不會賣的。」

而在 7 月初時，他也曾深入闡述自己的投資邏輯，認為泡泡瑪特當時作為市值約 2,000 億港幣的公司，去年已實現 130 億人民幣利潤，不僅商業模式已經成功跑通，企業文化也非常優秀，預期未來十到二十年的平均年利潤，很大機率不會低於目前的判斷，因此並不看重短期利益。

對於此次持股比例下降的背後原因，港交所披露文件顯示係因「交付了根據股本衍生工具須交付的股份或款項」，屬於衍生工具相關合約的正常履約交割安排。