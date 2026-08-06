〈台股盤後〉權值股疲軟、千金股唱高調 跌214點守住季線 中止日K連4紅
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (6) 日在受電子、金融權值股疲弱，開低震盪走低，早盤下跌逾 600 點，最低來到 4 萬 4 千點附近，以鋼鐵、散熱、高價股及 7 月營收亮眼的中小型股表現較佳，盤中隨著權值股跌勢回穩，終場下跌 214.9 點或 0.48％，收 44,396.7 點，守住季線，但中止日 K 連 4 紅，成交量較前日縮減至 9,403.91 億元。
櫃買 (OTC) 市場部分，今日表現優於集中市場，上漲 1.99％，日 K 連收 5 紅。
在權值股部分，台積電 (2330-TW) 今日開低走低，最後一盤遭砍 4,217 張，跌 1.66％或 40 元，收 2,365 元；聯發科 (2454-TW) 跌 2％，跌破 4,000 元大關；鴻海 (2317-TW)7 月營收亮眼，漲 2.32％；群創 (3481-TW) 漲 4.6％、台達電 (2308-TW) 漲 1.82％。
金融權值股今日則表現無力，壽險雙雄富邦金 (2882-TW)、國泰金 (2881-TW) 跌於 2-3％，凱基金 (2883-TW)、台新新光金 (2887-TW) 跌 3％以上，元大金 (2885-TW) 跌 2.3％。
鋼鐵股部分，因全球鋼鐵市場進到第 3 季展開修正，近期因浮現四大築底訊號，第 4 季景氣回升的可能性大增，激勵東和鋼鐵 (2006-TW) 亮燈鎖漲停、大成鋼 (2027-TW) 漲逾 4％、新鋼 (2032-TW) 漲逾 8％、新光鋼 (2031-TW) 漲半根漲停板。
散熱族群受惠 AI 伺服器持續升級、高功耗晶片帶動液冷散熱需求快速攀升，今日盤中獲資金點火，包括富世達 (6805-TW)、建準 (2421-TW)、邁科 (6831-TW)、雙鴻 (3324-TW) 齊嗨收漲停，奇鋐 (3017-TW) 漲 7％以上，建策 (3653-TW)、泰碩 (3338 -TW) 大漲 2.5％以上。
高價股部分，除了萬金股王信驊 (5274-TW) 大漲 4.56％，股后川湖 (2059-TW) 也大漲 6.65％，收 10,100 元也晉升萬金股，成為台股第 3 檔股價衝破 1 萬元的個股。今天千金股增至 49 檔，盤中多檔 9 檔亮燈漲停。
分析師表示，今日台股拉回修正，量能也受到萎縮，主要是權值股受到壓抑，在量減價跌下，短線正乖離較大，投資人可以關注 7 月最新營收，半年季財報及近期法說會的消息，今日類股大多為跌深類股展開反彈趨勢，籌碼上可留意外資在期貨空單上的布局。
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