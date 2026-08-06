〈台股盤後〉權值股疲軟、千金股唱高調 跌214點守住季線 中止日K連4紅

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-08-06 14:33

台股今 (6) 日在受電子、金融權值股疲弱，開低震盪走低，早盤下跌逾 600 點，最低來到 4 萬 4 千點附近，以鋼鐵、散熱、高價股及 7 月營收亮眼的中小型股表現較佳，盤中隨著權值股跌勢回穩，終場下跌 214.9 點或 0.48％，收 44,396.7 點，守住季線，但中止日 K 連 4 紅，成交量較前日縮減至 9,403.91 億元。

權值股疲軟、千金股唱高調 跌214點守住季線 中止日K連4紅。(鉅亨網資料照)

櫃買 (OTC) 市場部分，今日表現優於集中市場，上漲 1.99％，日 K 連收 5 紅。

‌



高價股部分，除了萬金股王信驊 (5274-TW) 大漲 4.56％，股后川湖 (2059-TW) 也大漲 6.65％，收 10,100 元也晉升萬金股，成為台股第 3 檔股價衝破 1 萬元的個股。今天千金股增至 49 檔，盤中多檔 9 檔亮燈漲停。