鉅亨網記者劉玟妤 台北
雙鴻 (3324-TW) 受惠輝達 (NVDA-US)GB 系列產品加單，加上客戶產品持續導入水冷散熱，帶動雙鴻 7 月營收達 37.65 億元，年增超過 1 倍，創歷史單月新高，激勵雙鴻今 (6) 日亮燈漲停鎖住 1060 元，重回千金股行列。
雙鴻今天早盤以 1020 元跳空開高，盤中直奔漲停板，鎖住 1060 元，重新站回千金股行列，排名千金股第 47 名，排隊委買單約 700 張，成交量超過 6000 張。三大法人近日也持續敲進，連續 4 個交易日買超，合計買超 1224 張。
雙鴻 7 月營收 37.65 億元，月增 38.54%，年增 1.17 倍，創歷史單月新高；累計今年前 7 月營收 210.14 億元，年增 83.28%，同步寫同期新高。
雙鴻指出，原先 6 月遞延的訂單陸續認列，加上 GB 系列產品加單、客戶導入水冷散熱產品，推升 7 月營收表現。雙鴻進一步表示，雖 AI 伺服器進入新舊產品迭代轉換期，但仍有客戶持續採購 GB 系列產品，顯示需求未減。
除 GPU 產品出貨暢旺，ASIC 產品也陸續於下半年導入水冷散熱，法人看好，在 GPU 與 ASIC 帶動下，雙鴻今年全年營收有望成長 70%。
下一篇