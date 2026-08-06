雙鴻今天早盤以 1020 元跳空開高，盤中直奔漲停板，鎖住 1060 元，重新站回千金股行列，排名千金股第 47 名，排隊委買單約 700 張，成交量超過 6000 張。三大法人近日也持續敲進，連續 4 個交易日買超，合計買超 1224 張。

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雙鴻指出，原先 6 月遞延的訂單陸續認列，加上 GB 系列產品加單、客戶導入水冷散熱產品，推升 7 月營收表現。雙鴻進一步表示，雖 AI 伺服器進入新舊產品迭代轉換期，但仍有客戶持續採購 GB 系列產品，顯示需求未減。