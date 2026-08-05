鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-08-05 18:31

台股今 (5) 日終場收在 44611.6 點，上漲 1250.94 點，漲幅 2.88%，成交量放大至 1.14 兆元，重回兆元大關，三大法人合計買超 1004.06 億元，其中外資買超 903.08 億元，創第三大買超紀錄，個股主要買超凱基金 3.9 萬張，鴻海 3.6 萬張、緯創 3.5 萬張、光寶科 2.9 萬。

觀察三大法人今日動向，合計買超 1004.06 億元，其中外資由賣轉買，買超 903.08 億；投信買超 86.41 億元，連二十買；自營商由賣轉買，買超 14.56 億元。

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外資大舉買入 00631L 元大台灣 50 正 2 11.7 萬張、00403A 主動統一升級 50 10.6 萬張、元大台灣 50 8.4 萬張，也買超 009816 凱基台灣 TOP50 6.5 萬張、凱基金 3.9 萬張、00981A 主動統一台股增長 3.8 萬張，並敲進鴻海 3.6 萬張、緯創 3.5 萬張、光寶科 2.9 萬張，以及買入長榮航 2.3 萬張。同時強力回補台積電 1.22 萬張。

外資主要賣出群創 3.9 萬張、旺宏 3.5 萬張、友達 2.9 萬張，也賣超聯電 2.8 萬張、寶成 2.6 萬張、00991A 主動復華未來 50 2.5 萬張，並賣出臺企銀 2.3 萬張、彰銀 1.6 萬張、力積電 1.6 萬張，以及賣超第一金 1.2 萬張。

投信主要敲單旺宏 1.1 萬張、華邦電 9995 張、元大台灣 50 9902 張，也買超華南金 6331 張、緯創 5824 張、聯電 5713 張，並敲進 00953B 群益優選非投等債 5000 張、南亞科 3916 張、兆豐金 3718 張，以及買入 00991A 主動復華未來 50 3150 張。