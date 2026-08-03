鉅亨網編輯林羿君 2026-08-04 06:50

德意志銀行策略師 Michael Hsueh 指出，自 2024 年 8 月以來，黃金正式進入了一波「噴出行情」，且這股強勢多頭尚未見到盡頭，並重申該行對於年底金價上看 4,600 美元的預測。

黃金期貨周一 (3 日) 報每盎司 4,117.80 美元，年初至今下跌 5%，但較 52 週前仍上漲 20%。

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Hsueh 表示，所謂的「噴出」係指資產價格大幅偏離歷史常態，呈現指數型飆漲。考慮到金價在過去兩年間翻漲逾倍，將此行情定義為價格噴出相當合理；事實上，國際清算銀行（BIS）早在 2024 年 8 月就曾警示黃金市場已浮現「泡沫徵兆」。

Hsueh 在最新黃金專題報告中，從三個面向分析黃金目前所處的「爆發式價格行為階段」。

首先，他將黃金與其他主要大宗商品，包括銅、原油，以及較特殊的麵包，長期經通膨調整後的成長率進行比較。相關商品的年均實質成長率介於麵包的 0.26% 至原油的 3.44% 之間。若套用這些長期平均增長率推估黃金價格，其合理價值僅約每盎司 2,600 美元。

其次，Hsueh 採用用於辨識及判定投機性價格泡沫時間點的計量經濟工具「向後遞迴增強型迪基－富勒檢定」（Backward Supremum Augmented Dickey-Fuller test）進行分析。根據該模型推估，黃金價格高點可能達每盎司 6,400 美元，低點則可能落在 3,700 美元。