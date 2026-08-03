鉅亨網編輯林羿君
德意志銀行策略師 Michael Hsueh 指出，自 2024 年 8 月以來，黃金正式進入了一波「噴出行情」，且這股強勢多頭尚未見到盡頭，並重申該行對於年底金價上看 4,600 美元的預測。
黃金期貨周一 (3 日) 報每盎司 4,117.80 美元，年初至今下跌 5%，但較 52 週前仍上漲 20%。
Hsueh 表示，所謂的「噴出」係指資產價格大幅偏離歷史常態，呈現指數型飆漲。考慮到金價在過去兩年間翻漲逾倍，將此行情定義為價格噴出相當合理；事實上，國際清算銀行（BIS）早在 2024 年 8 月就曾警示黃金市場已浮現「泡沫徵兆」。
首先，他將黃金與其他主要大宗商品，包括銅、原油，以及較特殊的麵包，長期經通膨調整後的成長率進行比較。相關商品的年均實質成長率介於麵包的 0.26% 至原油的 3.44% 之間。若套用這些長期平均增長率推估黃金價格，其合理價值僅約每盎司 2,600 美元。
其次，Hsueh 採用用於辨識及判定投機性價格泡沫時間點的計量經濟工具「向後遞迴增強型迪基－富勒檢定」（Backward Supremum Augmented Dickey-Fuller test）進行分析。根據該模型推估，黃金價格高點可能達每盎司 6,400 美元，低點則可能落在 3,700 美元。
第三，Hsueh 的模型顯示，黃金年底合理價值應為每盎司 4,700 美元。該估值模型納入標普 500 指數、10 年期美債殖利率及匯率等因素作為參數，而由於官方（即各國央行）購金速度正在放緩，模型已下修黃金合理價值。不過，由於此結果與先前預測的 4,600 美元目標價相當接近，因此 Hsueh 目前仍維持原先看法。
Hsueh 強調，一項重要基本面觀察是，從 1957 年至 2023 年的長期期間來看，黃金表現仍優於美國消費者物價指數（CPI）。在這段期間，黃金平均實質報酬率約為 2.5%；若將 2024 年以來這波強勁漲勢納入計算，實際報酬率將更為可觀。
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