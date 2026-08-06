〈房產〉北台灣7月新案買氣未振作 住展風向球燈號依舊閃衰退黃藍燈

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-08-06 10:31

代表北台灣新建案市況的「住展風向球」，7 月燈號依然是衰退黃藍燈，分數微進步，爲 35.5 分，六大構成項目為「二升、四平」，預售屋推案量、新成屋戶數上升，來客組數、成交組數、議價率、待售建案數分數持平。

北台灣7月新案買氣未振作 ，住展風向球燈號依舊閃衰退黃藍燈。(鉅亨網記者張欽發攝)

住展企研室總監暨發言人陳炳辰表示，7 月逢暑假出遊、颱風季節等不利匯聚買氣因素，雖然供給量月增，不再像前月失控探底，但預售案量僅比 6 月成長逾 200 億元，而達 400 億元，較去年同期年減 30%，淡季時節同時大環境沒有利多，難以提振太多建商推案信心，以新北市中和區、三重區，與桃園市中壢區的寶亞、愛山林 (2540-TW)、裕隆建設案為勇於推案登場的指標。

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統計顯示，7 月新成屋戶數亦走增，總計新公開超過 400 戶，比前月增加了 300 戶，以新北市三重區的瓏山林建設案就貢獻了 200 多戶為最大助攻力道，卻也顯示餘案戶數不多，過去獵地申請建造熱潮，不乏建商規劃先建後售產品，如今即使面對冷氣團，砸下的大量興建資金在完工後勢必得公開銷售，逆勢登場背後有時是不得不推的苦衷。

銷況不佳下，7 月待售案數登上 1600 案，然議價率始終保持在一成內，部分新案開價雖已自主修正，像待售量體較多的桃園市，如今在 A7、A20 等捷運站地帶熱門房市區都傳出知名新案價格平實，不再走高，但也以區域行情為依歸，無法大幅度讓步，開價與成交價空間拉不開，去化牛步，等不到結案又得開案，逐步到來的交屋潮，是否伴隨解約轉股市的危機，建商賣壓值得關注。

陳炳辰指出，2026 年影響房市因素除了未解的限貸與打房政策外，還有股市的強大吸金能量，雖然近期台股起伏大，市場仍對第四季的股市抱以相當大的樂觀度，且選舉將至，預期政策面不願直接刺激房市轉強，恐也引不起資金對房市的興趣。