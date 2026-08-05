鉅亨網記者張欽發 台北 2026-08-05 09:58

台北市地政局公布 2026 年 7 月建物買賣移轉棟數，全市買賣移轉棟數為 2,352 棟，較去年同期增加 13.5%，較 6 月增加 17.5%；統計顯示，內湖區、萬華區、大安區、信義區、松山區、南港區登記棟數月增率都在 20% 以上。

台北市相較於台灣其他五都房市表現，台北市 2026 年 7 月的交易量年增率為 13.5%，高於六都平均值 8.8%，月增率 17.5%，高於六都平均值 12%。而累計台北市今年 1-7 月總移轉數 14,340 棟，較去年同期增加 3.8%。

‌



台北市不動產仲介公會理事長蘇金城今 (5) 日指出，近期台股站上歷史高點，介於 4-5 萬點間，部分高獲利投資人居高思危，部分資金轉入房市，致使 7 月買氣維持穩定；下半年即將進入年底選舉熱戰期，預料政策利空有機會趨緩，甚至期待能出現解除限制購置第二屋。

台北市年 1-7 月移轉登記棟數來看，總計交易 14,340 棟，為 2017 年以來的第 3 位低，較 110 年 1-7 月的最高點減少 22.2%。自台灣央行 2024 年 9 月實施第七波信用管制以來，買氣已經持續低迷 22 個月，整體交易量仍處於相對低谷，不少房仲業者為維持營運，將業務範圍擴及包租代管業。

蘇金城表示，2026 月交易量看似平穩，但仍處於交易量相對低檔，購屋貸款限制雖稍有鬆綁，但對提升買氣效益不大，雖有少數股市獲利轉投房市，但尚不足支撐市場買氣。

而以各行政區 7 月來看，市中心區買氣較為熱絡，內湖區、萬華區、大安區、信義區、松山區、南港區登記棟數月增率都在 2 成以上；市郊區域北投區、士林區、文山區相對偏弱勢。其中較為特別的是南港區，月增率 34.7%，年增率 1.52 倍，主要在近期半導體類股大漲，新興科技業集中的區域，獲利轉投房市效應較為明顯，內湖區月增率也達 40.2%，且買方年齡普遍低於 40 歲，部分年輕的科技新貴選擇購屋分散投資風險。