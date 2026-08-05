〈房產〉北市停車位連漲10年漲幅達2成 大安區坡道車位以332萬元創新高

‌



曾敬德表示，在北市自己家有個坡道平面車位真的是有點奢侈的幸福，曾有統計顯示北市是開車族自擁車位比例最低的都會區，同時也是回家找車位花費時間最久的都會區，所幸雙北市的大眾運輸系統發達，有些家庭索性就放棄擁車，等到要用車時在日租汽車，或者改搭大眾運輸工具或計程車替代。