護盤急 宏普明起在每股29.25元以下再進場買回庫藏股1.6萬張

上市建商宏普建設 (2536-TW) 上市掛牌已超過 30 年，繼上月 22 日提前執行完畢買回 6000 張庫藏股後，公司今 (6) 日決議自明 (7) 日起 2 個月內再進場買回 1.6 萬張庫藏股，如全數買齊，將占公司股權比重 4.81%，將用於註銷股本。