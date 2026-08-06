護盤急 宏普明起在每股29.25元以下再進場買回庫藏股1.6萬張
鉅亨網記者張欽發 台北
上市建商宏普建設 (2536-TW) 上市掛牌已超過 30 年，繼上月 22 日提前執行完畢買回 6000 張庫藏股後，公司今 (6) 日決議自明 (7) 日起 2 個月內再進場買回 1.6 萬張庫藏股，如全數買齊，將占公司股權比重 4.81%，將用於註銷股本。
宏普明天起兩個月內在每股 29.25 元以下再執行買回庫藏股 1.6 萬張。這是是宏普上市 30 年來第二次執行買回庫藏股，用途在維護公司信用及股東權益。
宏普 2026 年上半年財報營收 49.91 億元，稅後純益 7.32 億元，每股純益達 2.2 元。而宏普至第一季底每股淨值達 38.91 元。
老牌建商宏普在今天的收盤價報 17.95 元
宏普在 7 月 22 日完成買回庫藏股 6000 張，庫藏股已占公司股權比例 1.8%。
宏普今年內湖舊宗段商辦大樓完工，總銷額 40.8 億元，未來完工時程包括 2027 年北投陽明案總銷 45 億元、2028 年時晴苑總銷 35 億元，以及 2029 年宏普中央公園三期總銷 60 億元。宏普手上土地庫存充沛，可供未來 4 年推案需求。
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