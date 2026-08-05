鉅亨網編譯段智恆 2026-08-05 23:30

Meta又出包！平台驚見兒童性虐待內容 祖克柏傳向印度道歉(圖：REUTERS/TPG)

印度財經媒體《Moneycontrol》引述消息人士指出，祖克柏的道歉是在 Meta 高層與印度政府官員周二會面期間轉達。Meta 旗下主要社群平台包括臉書 (Facebook) 與 Instagram，該公司尚未回應置評要求，因此目前相關說法仍未獲 Meta 公開證實。

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印度政府 7 月曾要求 Meta 移除 Instagram 上宣傳兒童性虐待內容的廣告及貼文。根據《英國廣播公司》(BBC) 當時引述印度電子與資訊科技部高階官員報導，政府也要求 Meta 在 7 天內提出說明，交代含有這類內容的廣告為何能在平台上出現。

Meta 當時表示，公司對兒童性虐待內容採取零容忍政策，並持續加強相關偵測系統。不過，這起事件仍引發外界質疑 Meta 的內容審查與廣告審核機制是否存在漏洞。

此外，印度電子與資訊科技部上月也曾傳喚 Meta 高層，原因是臉書一度限制印度總理莫迪 (Narendra Modi) 發布的一則貼文。Meta 解釋，該貼文是因營運操作錯誤而遭意外封鎖。

印度海德拉巴警方另對 Meta 印度負責人 Arun Srinivas 立案調查，涉及臉書上出現涉嫌以侮辱方式描繪莫迪的影片。這些事件使 Meta 同時面臨兒童安全、深偽內容、政治貼文處理及平台管理等多重壓力。