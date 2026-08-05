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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估下修至104.57元，預估目標價為1,950.00元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2026年EPS預估：中位數由111.03元下修至104.57元，其中最高估值120元，最低估值65.19元，預估目標價為1,950.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值120(120)125120
最低值65.19(65.19)85.6993.04
平均值100.96(103.17)113.2106.52
中位數104.57(111.03)115.44106.52

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值156.14億156.37億159.34億
最低值148.83億147.32億159.34億
平均值151.77億152.39億159.34億
中位數150.34億153.48億159.34億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS176.51-23.57146.98199.32169.22
營業收入128.38億115.68億157.87億166.21億165.89億

詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMKL

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