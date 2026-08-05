鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估下修至104.57元，預估目標價為1,950.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2026年EPS預估：中位數由111.03元下修至104.57元，其中最高估值120元，最低估值65.19元，預估目標價為1,950.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|120(120)
|125
|120
|最低值
|65.19(65.19)
|85.69
|93.04
|平均值
|100.96(103.17)
|113.2
|106.52
|中位數
|104.57(111.03)
|115.44
|106.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|156.14億
|156.37億
|159.34億
|最低值
|148.83億
|147.32億
|159.34億
|平均值
|151.77億
|152.39億
|159.34億
|中位數
|150.34億
|153.48億
|159.34億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|176.51
|-23.57
|146.98
|199.32
|169.22
|營業收入
|128.38億
|115.68億
|157.87億
|166.21億
|165.89億
詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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