鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐尼克公司(OKE-US)EPS預估上修至5.76元，預估目標價為95.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對歐尼克公司(OKE-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.65元上修至5.76元，其中最高估值6.06元，最低估值5.26元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.06(6.06)
|7.02
|7.73
|7.95
|最低值
|5.26(5.26)
|5.67
|6.43
|6.78
|平均值
|5.71(5.68)
|6.23
|6.93
|7.18
|中位數
|5.76(5.65)
|6.18
|6.88
|7
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|497.42億
|546.29億
|548.12億
|360.79億
|最低值
|323.72億
|304.45億
|306.74億
|359.76億
|平均值
|398.34億
|388.03億
|396.14億
|360.28億
|中位數
|408.99億
|348.05億
|355.45億
|360.28億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.35
|3.84
|5.48
|5.17
|5.42
|營業收入
|172.72億
|228.71億
|174.76億
|216.38億
|335.76億
詳細資訊請看美股內頁：
歐尼克公司(OKE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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