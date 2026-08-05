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鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐尼克公司(OKE-US)EPS預估上修至5.76元，預估目標價為95.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對歐尼克公司(OKE-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.65元上修至5.76元，其中最高估值6.06元，最低估值5.26元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.06(6.06)7.027.737.95
最低值5.26(5.26)5.676.436.78
平均值5.71(5.68)6.236.937.18
中位數5.76(5.65)6.186.887

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值497.42億546.29億548.12億360.79億
最低值323.72億304.45億306.74億359.76億
平均值398.34億388.03億396.14億360.28億
中位數408.99億348.05億355.45億360.28億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.353.845.485.175.42
營業收入172.72億228.71億174.76億216.38億335.76億

詳細資訊請看美股內頁：
歐尼克公司(OKE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSOKE

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