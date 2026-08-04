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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BioNTech SE - ADR(BNTX-US)EPS預估下修至-4.49元，預估目標價為114.26元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對BioNTech SE - ADR(BNTX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-4.38元下修至-4.49元，其中最高估值-2.45元，最低估值-7.57元，預估目標價為114.26元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-2.45(-2.45)-0.03-0.64-1.64
最低值-7.57(-7.57)-11.13-9.91-10.87
平均值-5.03(-4.64)-4.96-4.56-4.88
中位數-4.49(-4.38)-4.78-3.87-4.08

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值26.19億30.56億34.22億28.47億
最低值17.50億11.79億14.02億13.34億
平均值21.17億22.05億26.08億22.87億
中位數21.39億21.59億27.22億24.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS49.8640.764.18-3.00-5.30
營業收入224.30億181.93億41.29億29.76億32.39億

詳細資訊請看美股內頁：
BioNTech SE - ADR(BNTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBNTX

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