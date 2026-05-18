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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估下修至110.1元，預估目標價為2,045.00元

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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2026年EPS預估：中位數由112.87元下修至110.1元，其中最高估值120元，最低估值102.9元，預估目標價為2,045.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值120(120)125125.5
最低值102.9(102.9)113.61125.5
平均值111.1(111.97)119.03125.5
中位數110.1(112.87)118.05125.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值154.93億161.13億167.10億
最低值146.33億147.32億167.10億
平均值150.03億154.99億167.10億
中位數148.83億156.52億167.10億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS176.51-23.57146.98199.32169.22
營業收入128.38億115.68億157.87億166.21億165.89億

詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMKL

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