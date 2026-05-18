鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估下修至110.1元，預估目標價為2,045.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2026年EPS預估：中位數由112.87元下修至110.1元，其中最高估值120元，最低估值102.9元，預估目標價為2,045.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|120(120)
|125
|125.5
|最低值
|102.9(102.9)
|113.61
|125.5
|平均值
|111.1(111.97)
|119.03
|125.5
|中位數
|110.1(112.87)
|118.05
|125.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|154.93億
|161.13億
|167.10億
|最低值
|146.33億
|147.32億
|167.10億
|平均值
|150.03億
|154.99億
|167.10億
|中位數
|148.83億
|156.52億
|167.10億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|176.51
|-23.57
|146.98
|199.32
|169.22
|營業收入
|128.38億
|115.68億
|157.87億
|166.21億
|165.89億
詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)EPS預估上修至-2.89元，預估目標價為249.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱德維亞軟體GWRE-US的目標價調降至228元，幅度約8.06%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：康菲石油(COP-US)EPS預估上修至9.43元，預估目標價為143.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里巴巴集團控股(BABA-US)EPS預估下修至6.61元，預估目標價為192.96元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇