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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估上修至3.83元，預估目標價為40.64元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對德意志銀行(DB-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.71元上修至3.83元，其中最高估值4.13元，最低估值3.57元，預估目標價為40.64元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.13(4.13)5.325.35.84
最低值3.57(3.57)3.74.265.42
平均值3.8(3.78)4.415.025.63
中位數3.83(3.71)4.385.15.63

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值385.42億409.02億422.78億413.15億
最低值354.36億369.13億383.34億413.15億
平均值378.06億393.05億410.24億413.15億
中位數379.60億393.55億412.50億413.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.132.542.242.043.57
營業收入397.44億425.99億655.53億734.36億721.53億

詳細資訊請看美股內頁：
德意志銀行(DB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDB

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