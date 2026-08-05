鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估上修至3.83元，預估目標價為40.64元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對德意志銀行(DB-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.71元上修至3.83元，其中最高估值4.13元，最低估值3.57元，預估目標價為40.64元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.13(4.13)
|5.32
|5.3
|5.84
|最低值
|3.57(3.57)
|3.7
|4.26
|5.42
|平均值
|3.8(3.78)
|4.41
|5.02
|5.63
|中位數
|3.83(3.71)
|4.38
|5.1
|5.63
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|385.42億
|409.02億
|422.78億
|413.15億
|最低值
|354.36億
|369.13億
|383.34億
|413.15億
|平均值
|378.06億
|393.05億
|410.24億
|413.15億
|中位數
|379.60億
|393.55億
|412.50億
|413.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.13
|2.54
|2.24
|2.04
|3.57
|營業收入
|397.44億
|425.99億
|655.53億
|734.36億
|721.53億
詳細資訊請看美股內頁：
德意志銀行(DB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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