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鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估下修至-0.42元，預估目標價為24.00元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.38元下修至-0.42元，其中最高估值0.01元，最低估值-1元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.01(0.01)0.651.240.55
最低值-1(-0.47)00.370.55
平均值-0.41(-0.29)0.340.730.55
中位數-0.42(-0.38)0.370.710.55

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值382.20億438.86億502.92億483.54億
最低值360.81億402.07億445.05億483.54億
平均值370.55億421.59億472.71億483.54億
中位數370.44億422.85億476.26億483.54億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.08-0.050.760.090.11
營業收入184.06億205.83億243.83億302.68億345.34億

詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSCPNG

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