鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-08-05 21:18

明 (2027) 年度中央總預算案已籌編完成，國科會主委吳誠文今 (5) 日表示，明年科技預算再創新高，達新台幣 1,823 億元，較今 (2026) 年成長約 9.47%，重點包括加碼投入主權 AI 算力與基礎建設，打造智慧國家 2.0，並藉由科技產業優勢帶動中小微企業轉型與 AI 化。

吳誠文表示，台灣雖然已經具有半導體與 AI 硬體產業的深厚實力，然而強敵環伺不能掉以輕心，必須持續不斷提升科技研發實力及國際競爭力。在全球地緣政治局勢與 AI 科技競合之際，台灣除了強化半導體與 AI 產業優勢以鞏固科技戰略地位及經濟繁榮之外，也正面臨產業結構轉型的關鍵階段，應該要藉科技產業優勢帶動社會各行各業繁榮。

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吳誠文說明，雖然今 (2026) 年的中央總預算還在立法院討論，但行政院已經完成了明年總預算的規劃，明年科技預算將創新高來到 1,823 億元，相較於今年成長約 9.47%，其中最重要的是主權 AI 算力與基礎建設加碼投入，打造智慧國家 2.0，並藉科技產業優勢帶動中小微企業轉型與 AI 化，促進社會各行業全面繁榮。

吳誠文強調，明年行政院科技預算，首先要保障基礎學術研究穩定成長，並重點投入全球競逐的高效能運算、量子科技、智慧機器人、矽光子與光通訊、主權 AI 等「AI 新十大建設」關鍵科技及「五大信賴產業」關鍵科技。

吳誠文指出，例如：一、大南方新矽谷 84 億，加速建構南台灣 AI 產業生態系；二、 晶創台灣 207 億，落實「優勢延續、國際拓展、應用創新、永續調適」四大半導體政策支柱與產業技術布局；三、次世代通訊 4 億，掌握低軌通訊衛星產業發展契機，建構 6G 通訊產業優勢；四、智慧機器人 22 億，推動智慧機器人研發與產業生態系建構。

五、太空計畫三期 69 億，發展低軌通訊衛星與前瞻遙測衛星系統，建構國際太空產業合作契機；六、海洋科技方案 22 億，發展科技以推動海域安全科技化、海洋產業智慧化、海洋文化生活化；七、淨零科技 108 億，發展淨零與碳循環科技，推動實際場域驗證及社區實作以加速產業化；高齡科技 16 億元，推動高齡科技研發、應用服務系統開發、場域驗證、產業化等。