鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-11 20:23

國科會今 (11) 日召開科學園區審議會，會中通過 7 件投資案，其中 2 件不公開，投資總額計新台幣 506.32 億元，此外尚有 10 件增資案，合計增資約 21.75 億元。此次核准公司包括兆聯實業 (6944-TW) 屏科分公司、矽科宏晟 (6725-TW) 屏科分公司；正齊半導體有限公司、威宏科技公司竹科分公司；台灣鈣鈦礦科技公司中科分公司等。

國科會主委吳誠文。(圖:國科會提供)

兆聯實業屏科分公司投資金額 5 億元，主要產品為超重力碳鎖器、碳中和超效降導除氟劑、水資源濾材再生延壽服務與相關工程，公司產品能提升製程用水效率並降低碳足跡，協助客戶因應先進製程發展及氣候變遷挑戰，未來進駐南科後，本案有助於強化綠色供應鏈發展，提升產業用水管理效能，並增進南部科技產業聚落之營運韌性。

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矽科宏晟則為日本關東化學與台灣宏晟科技之合資公司，申請於屏科投資設立，主要提供化學品製程供應系統及化學廢棄物收集與再利用系統。公司研發生產之高潔淨化學品供應系統與廢液再生技術，符合我國半導體先進製程發展需求；

台灣鈣鈦礦公司中科分公司，投資金額 1,500 萬元，主要產品為鈣鈦礦太陽能電池模組及其應用產品，公司深耕鈣鈦礦核心技術，建立起從基礎材料配方開發、薄膜結晶控制，到高階精密塗佈與封裝層壓的完整技術鏈，並成功建構了涵蓋「材料、製程、設備、應用」四位一體的垂直整合解決方案，打破產業技術壁壘。

正齊半導體則為馬來西亞上市公司 Mi Technovation Berhad 旗下公司，此次進駐竹科園區，展現對於高功率半導體元件研發的重視，所成立的台灣研究院，將與台灣 SiC(碳化矽) 領域之產、學、研成為策略夥伴共同研發，未來研發成果除供給集團內車輛技術事業部使用，也會提供策略合作的 SiC 高功率模組廠，藉此導入應用領域系統廠商。

威宏公司新竹科學園區分公司本案投資金額 4,500 萬元，主要產品為特殊應用積體電路、通用及客製化矽智財、基於 ASIC 為核心的系統平台設計服務、特殊 IC 封裝所需要的矽智財介面電路。