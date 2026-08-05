加碼「專屬勞工」ETF有保障！8/1新規雇主不得拒絕員工自提 1年可調整2次

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-05 13:53

全球金融市場劇烈震盪，勞動部提醒勞工提早規劃退休保障，透過每月自願提繳最高 6% 退休金，如同加碼專屬勞工 ETF，不僅享有投資收益與節稅優惠，更享有不低於當地銀行 2 年期定存利率的保證收益。此外，依據 8 月 1 日新修正生效的規定，雇主不得拒絕勞工自願提繳申報，且 1 年內最多可調整 2 次，雇主若未按時繳納將加徵滯納金，完整保障勞工權益。

加碼「專屬勞工」ETF有保障！新規雇主不得拒絕 自提6%保本保息節稅。（鉅亨網資料照）

近期全球股市波動加劇，勞動部指出，勞工若想建立穩固的財務防護網，最直接有效的方式就是善用專屬勞工 ETF。依勞工退休金條例第 14 條規定，凡是勞工、受委任工作者、實際從事勞動的雇主及自營作業者，皆可在每月工資或執行業務所得 6% 範圍內自願提繳退休金。自提金額可直接從當年度個人綜合所得總額中全數扣除，達成顯著節稅效果，每年還可參與基金投資收益分配，越早開始存、未來領更多。

‌



面對市場波動無須擔心，勞工退休金個人專戶依法享有不低於當地銀行 2 年期定存利率的保證收益，具備保本與保息優勢。勞工年滿 60 歲後即可請領專戶本金及收益，讓資產穩健成長。

受僱勞工若欲參與提繳，可向雇主表達意願並由雇主向勞保局申報代繳。提繳率可在 6% 內彈性調整，1 年內最多可調整 2 次，亦可隨時停繳，讓資產運用更靈活。

勞動部特別提醒，依 115 年 8 月 1 日修正生效的勞工退休金條例施行細則第 21 條規定，勞工若申請自願提繳退休金，雇主不得拒絕。若雇主拒絕，勞工可逕向勞保局申報，並由雇主收取後繳納；未按時繳納者將依規定加徵滯納金。