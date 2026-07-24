鉅亨網記者黃皓宸 台北
近年台灣面對超高齡社會所帶來的退化性疾病、慢性失能及癌症等醫療挑戰，再生醫療成為全球生醫科技的發展領域與新興產業。國科會今 (24) 日表示，目前成功促成技術授權、產學合作及新創銜接，除了多項細胞治療技術取得進展，也推動再生醫學計畫，經費約新台幣 3.76 億元，未來希望提升再生醫療技術商品化。
國科會自 2022 年起推動「超高齡社會之精準再生醫學啟航計畫」，總經費約 3.76 億元，在今日發表成果，強調多項技術已經成功促成授權，並建構台灣再生醫療自主技術鏈。
國科會表示，計畫包括: 細胞治療技術進入人體臨床試驗或法規審查階段，更同步建立細胞製造、智慧品質監控、基因轉殖及通用型細胞庫等關鍵核心技術，也成功促成技術授權、產學合作及新創銜接，加速科研成果由實驗室走向臨床應用與產業化。
國科會表示，該項計畫積極推動技術移轉與產業合作，目前已促成 CAR-NK 細胞治療、奈米基因轉殖平台、細胞培養技術、3D 細胞培養及細胞品質鑑定等多項技術與國內生技產業展開合作。
包括長庚大學衍生新創艾沛生醫股份有限公司，持續推動 CAR-NK 商品化，中國醫藥大學完成 PPNP 平台技術授權，成功大學完成細胞培養關鍵材料移轉，台大及陽明交大也與國內生技公司展開合作，逐步串聯台灣研發、製造、臨床驗證到商品化的完整發展鏈結。
國科會表示，再生醫療已成為全球生醫科技競逐的重要領域，也是推動精準醫療與生技產業升級的重要引擎，未來將持續深化跨部會、跨領域及產學研醫合作，完善法規、製造及臨床驗證體系，未來將加速科研成果商品化與臨床落地，持續提升台灣自主研發技術與國際競爭力，朝向亞太再生醫療創新與產業發展的樞紐邁進。
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