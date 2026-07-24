鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-24 13:24

國科會自 2022 年起推動「超高齡社會之精準再生醫學啟航計畫」，總經費約 3.76 億元，在今日發表成果，強調多項技術已經成功促成授權，並建構台灣再生醫療自主技術鏈。

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國科會表示，計畫包括: 細胞治療技術進入人體臨床試驗或法規審查階段，更同步建立細胞製造、智慧品質監控、基因轉殖及通用型細胞庫等關鍵核心技術，也成功促成技術授權、產學合作及新創銜接，加速科研成果由實驗室走向臨床應用與產業化。

國科會表示，該項計畫積極推動技術移轉與產業合作，目前已促成 CAR-NK 細胞治療、奈米基因轉殖平台、細胞培養技術、3D 細胞培養及細胞品質鑑定等多項技術與國內生技產業展開合作。

包括長庚大學衍生新創艾沛生醫股份有限公司，持續推動 CAR-NK 商品化，中國醫藥大學完成 PPNP 平台技術授權，成功大學完成細胞培養關鍵材料移轉，台大及陽明交大也與國內生技公司展開合作，逐步串聯台灣研發、製造、臨床驗證到商品化的完整發展鏈結。