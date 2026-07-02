國科會舉辦AI講習 推行政部門使用AI技術避免觸法
鉅亨網記者黃皓宸 台北
隨著生成式 AI 乃至 AI Agent(AI 代理人) 技術逐漸深入職場，兼顧工作效率、資安與法規遵循，已成為公務機關的重要課題。國科會副主委蘇振綱今 (2) 日指出，同仁經手前瞻技術補助案、頂尖學研成果、科技政策及科學園區管理等業務，皆攸關國家核心競爭力的重要科技機密，在各界關注行政部門運用 AI 之際，更應合法、誠信使用 AI，避免誤用違法。
國科會今日舉辦「從生成式 AI 到 AI Agent 運用：公務洩密與個資保護應注意風險解析」廉政職能講習。
國科會表示，本次講習邀達文西個資暨高科技法律事務所所長，律師葉奇鑫擔任主講，透過常見的科技觸法案例，深入解析《個人資料保護法》、《著作權法》及《刑法》等法律責任，協助同仁建立正確法治觀念與風險意識。
此外，因應近年 Deepfake(深偽) 遭不法人士濫用於詐騙案件，葉奇鑫也針對最新詐騙手法及實際案例進行解析，提醒國科會同仁辨識深偽內容的技巧與防範重點，切實提升「識詐、阻詐」意識與能力，吸引國科會及所屬機關上百位同仁參與。
另為讓國科會同仁將法治觀念落實於日常公務中，國科會政風處也推出「應用生成式 AI 及 AI Agent 工具」指引，針對公務環境中可能遇到的「機密洩漏」、「著作權爭議」、「虛假訊息」、「科技詐騙」及「誠信申報」等五大風險主題，提供具體的行為態樣分析與預防措施。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 國科會通過7件園區審議案共506億元 宏晟科技、兆聯實業分公司進駐
- 國科會今年預算編列793億元 擴編108億聚焦科發基金確保AI產業發展
- AI新十大建設研討會登場 國科會：持續強化量子運算、矽光子讓台灣AI算力持續發展
- 凱基證券「AI Agent智慧牧羊犬」 榮獲2026 FCA創新商務獎
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇