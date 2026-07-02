鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-02 20:14

隨著生成式 AI 乃至 AI Agent(AI 代理人) 技術逐漸深入職場，兼顧工作效率、資安與法規遵循，已成為公務機關的重要課題。國科會副主委蘇振綱今 (2) 日指出，同仁經手前瞻技術補助案、頂尖學研成果、科技政策及科學園區管理等業務，皆攸關國家核心競爭力的重要科技機密，在各界關注行政部門運用 AI 之際，更應合法、誠信使用 AI，避免誤用違法。

國科會舉辦AI講習，推行政部門使用AI技術避免觸法。(圖:國科會提供)

國科會今日舉辦「從生成式 AI 到 AI Agent 運用：公務洩密與個資保護應注意風險解析」廉政職能講習。

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國科會表示，本次講習邀達文西個資暨高科技法律事務所所長，律師葉奇鑫擔任主講，透過常見的科技觸法案例，深入解析《個人資料保護法》、《著作權法》及《刑法》等法律責任，協助同仁建立正確法治觀念與風險意識。

此外，因應近年 Deepfake(深偽) 遭不法人士濫用於詐騙案件，葉奇鑫也針對最新詐騙手法及實際案例進行解析，提醒國科會同仁辨識深偽內容的技巧與防範重點，切實提升「識詐、阻詐」意識與能力，吸引國科會及所屬機關上百位同仁參與。