費半階段性高點修正觸底 法人：半導體ETF打折潮後買點現
鉅亨網記者陳于晴 台北
7 月美費半急跌、從6/22最高14,655.29點一路殺至7/17的11,194.60點止跌，波段跌幅高達-23.61%，國內半導體股也跌得鼻青臉腫，不少投資人擔心半導體股轉入熊市，不過，投信法人指出，四大雲端巨頭陸續公布最新財報後，AI資本支出金額續增，顯示AI需求暢旺，中長線成長趨勢不變，7月半導體股整體急跌，可視為階段性高點修正觸底，建議投資人著眼AI中長期成長潛力，趁8月股價震盪階段，分批布局半導體相關ETF或基金，掌握股價打折潮後的相對低點，迎接第四季台股作夢行情。
根據集保統計，截至7/31止，國內半導體ETF整體受益人數，最新來到44萬256人，較前一週的43萬8,128人，新增2,128人，再創歷史新高；最新零股人數，也維持約6.5萬人左右，居歷史高檔。若與上月相比，整體半導體ETF受益人數較6月底新增約6.6萬人左右，較去年12月底人數，也大幅增加20萬人，成長率高達84.85%，顯示今年半導體ETF受惠AI浪潮，股價大漲的同時也展現高人氣。
台新臺灣半導體30 (00904-TW) ETF經理人張意聆表示，7月半導體股大跌後急彈，反映AI進入獲利驗證期，引發資金流出高資本支出的科技股，半導體股價也陷入修正，不過，觀察美科技巨頭最新公布的財報，像CSP雲端龍頭企業，仍維持新增AI資本支出計劃；同時，CSP財報內容中，AI投資也有反映公司獲利成長跡象，顯示科技大廠新增AI投資，有助於持續創造高於資金成本的價值。
張意聆強調，目前科技大廠的AI建置處於技術投資初期，2026年算是爬坡期，對於預估未來AI收入及生產效益將於2027年滯後顯現，預估半導體股價短期內，仍將受高利率、AI商業化驗證壓抑評價，但進入8月起至今年底，只要美國利率緊縮預期降溫，資金壓力緩解，半導體股估值有望快速修復，7月股價下殺應屬正常牛市整理，整體科技股估值修復時點，可能落在今年第四季。
台新投信ETF投資團隊指出，台股8月起持續展開反攻，加權指數重新站回各條均線之上，除被動元件與記憶體族群止跌回升後，半導體權值股中的台積電、聯發科也同步走強，持續扮演支撐大盤的重要多頭力量，對於具台積電的高含積半導體ETF，股價也有機會隨AI落地題材發威，是掌握第三、四季台股反彈行情的多頭主攻手，值得投資人優先卡位布局。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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