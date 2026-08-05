鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-05 16:38

7 月美費半急跌、從6/22最高14,655.29點一路殺至7/17的11,194.60點止跌，波段跌幅高達-23.61%，國內半導體股也跌得鼻青臉腫，不少投資人擔心半導體股轉入熊市，不過，投信法人指出，四大雲端巨頭陸續公布最新財報後，AI資本支出金額續增，顯示AI需求暢旺，中長線成長趨勢不變，7月半導體股整體急跌，可視為階段性高點修正觸底，建議投資人著眼AI中長期成長潛力，趁8月股價震盪階段，分批布局半導體相關ETF或基金，掌握股價打折潮後的相對低點，迎接第四季台股作夢行情。

費半階段性高點修正觸底 法人：半導體ETF打折潮後買點現。(圖:shutterstock)

根據集保統計，截至7/31止，國內半導體ETF整體受益人數，最新來到44萬256人，較前一週的43萬8,128人，新增2,128人，再創歷史新高；最新零股人數，也維持約6.5萬人左右，居歷史高檔。若與上月相比，整體半導體ETF受益人數較6月底新增約6.6萬人左右，較去年12月底人數，也大幅增加20萬人，成長率高達84.85%，顯示今年半導體ETF受惠AI浪潮，股價大漲的同時也展現高人氣。

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張意聆強調，目前科技大廠的AI建置處於技術投資初期，2026年算是爬坡期，對於預估未來AI收入及生產效益將於2027年滯後顯現，預估半導體股價短期內，仍將受高利率、AI商業化驗證壓抑評價，但進入8月起至今年底，只要美國利率緊縮預期降溫，資金壓力緩解，半導體股估值有望快速修復，7月股價下殺應屬正常牛市整理，整體科技股估值修復時點，可能落在今年第四季。