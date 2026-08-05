鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-05 19:11

隨著美國聯準會 (Fed) 貨幣政策進入關鍵轉折期，市場對利率走向與經濟情勢高度敏感。8 月份除息的債券及平衡型 ETF 配息公告陸續出爐，吸引大量尋求穩定現金流與避險資產的投資人高度關注。根據最新統計，8 月高配息率前 10 大 ETF 年化配息率自 6.8% 起跳，其中由非投資等級債與平衡型 ETF 表現最為亮眼。

8月除息債券ETF年化息率比一比！非投等債霸榜前三 00981T逾8%第四。(圖：shutterstock)

若以 8 月 5 日收盤價與公告配息金額計算，8 月除息債券及平衡型 ETF 配息前 10 名排行榜中，由台新美國非投等債 (00989B-TW) 年化配息率 10.28% 奪冠，玉山嚴選非投債 (00988B-TW) 及第一金優選非投債 (00981B-TW) 分別以 9.17% 與 8.22% 緊追在後。

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值得注意的是，跨資產組合的平衡凱基雙核收息 (00981T-TW) 以 8.2% 的高年化配息率挺進第四名，成為前五名中唯一兼具股債雙核配置的 ETF 標的。

00981T 迎來掛牌上市以來的第 8 次配息，期前公告顯示，每受益權單位擬配發新台幣 0.082 元，預計於 8 月 18 日進行除息，收益分配發放日訂於 9 月 11 日，若想要參與本次除息的投資人，8 月 17 日為最後買進日。

美國聯準會 FOMC 7 月例會甫落幕，會議決議政策利率按兵不動符合市場預期，不過本次出現 3 位聯準會官員主張升息而投下反對票，凱基投信表示，本次 FOMC 會議結果顯示聯準會針對貨幣政策的內部分歧正開始升溫，加上通膨上行壓力尚未解除，預期聯準會年底前升息機率升高。惟目前市場價格已充分反應升息預期，且美國經濟穩健擴張，勞動市場穩定，AI 趨勢主軸也未見反轉跡象，即便升息難免帶來金融市場波動，但對股市上升趨勢不致造成顯著影響。

平衡凱基雙核收息 (00981T-TW)ETF 研究團隊表示，7 月聯準會雖維持利率不變，但市場卻鷹派解讀聯準會的態度，帶動長天期公債殖利率彈升，美國公債殖利率創下 2007 年來新高，加上科技巨頭資本支出財報引發疑慮，在在成為估值重估的壓力源；當前市場自發性緊縮，將使短線股市較為震盪，建議做好資產配置，應對政策不確定性所導致的市場波動，透過不同資產、區域的適度配置，達成分散風險的效果。

債券部分，研究團隊指出，聯準會逐步移除前瞻指引的作法將使長天期公債利率波動上升；為避免承擔過高的利率波動風險，建議債券選擇以中短天期債券為主，並聚焦中段信用評等 (信評 A~B) 之信用債，以兼顧債券收益效果提升，以及避免過度承擔信用風險。

8 月除息債券與平衡型 ETF 配息 Top 10 榜單

代號 名稱 每單位配息金額 (元) 8/5 收盤價 (元) 年化配息率 配息頻率 00989B 台新美國非投等債 0.088 10.27 10.28% 月配 00988B 玉山嚴選非投債 0.153 20.02 9.17% 月配 00981B 第一金優選非投債 0.064 9.34 8.22% 月配 00981T 平衡凱基雙核收息 0.082 12.00 8.20% 月配 00981D 主動中信非投等債 0.070 10.50 8.00% 月配 00945B 凱基美國非投等債 0.090 14.71 7.34% 月配 00986D 主動復華金融債息 0.090 14.74 7.33% 月配 00985D 主動貝萊德優投等 0.061 10.12 7.23% 月配 00983D 主動富邦複合收益 0.060 10.14 7.10% 月配 00768B 復華 20 年美債 0.850 49.98 6.80% 季配