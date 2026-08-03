鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-03 10:38

台股主動式 ETF 新兵「永豐台灣科技趨勢主動式 ETF」(00410A-TW) 於今 (3) 日正式掛牌上市，受惠於台股今日反彈與千金股百花齊放，00410A 掛牌首日表現亮眼，市價開高走高上漲約 1.5%，最高觸及 10.2 元，早盤成交量更迅速突破 10 萬張，展現極高的人氣與市場關注度。截至 7 月 31 日，該基金資產規模達 28.37 億元。

台灣憑藉完整的 AI 算力供應鏈優勢，帶動相關關鍵零組件類股自 2021 年以來累計上漲高達 483%。隨著 AI 產業紅利正從晶片端延伸至應用端，加上科技產業快速變化與類股輪動加速，市場對主動式選股的需求隨之大增。

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00410A 於 7 月 23 日成立後，隨即遭遇大盤回檔修正壓力，淨值一度修正至 9.83 元。然而，隨著上周五台股展開報復性反彈，加上台積電法說會釋出正向展望，再次印證全球 AI 產業的長期成長趨勢，今日 00410A 即時預估淨值已回升至 10.34 元，展現主動式管理在震盪格局中的彈性與韌性。

00410A 經理團隊指出，AI 產業紅利正在擴散至整條科技供應鏈，投資範疇涵蓋上游 GPU、ASIC 及先進製程，到中游電源、散熱與 CPO 光通訊，再到下游低軌衛星、機器人及智慧車等新興應用，皆可望受惠於 AI 升級浪潮。

不同於被動追蹤指數的傳統 ETF，00410A 結合「主動選股、靈活調整、嚴選優質企業」三大優勢，可依每日市場動態與景氣循環調整持股配置。在盤勢轉弱時能汰弱留強，於景氣主升段時則聚焦具高成長潛力的科技族群，全力追求超越大盤指數的超額報酬 (Alpha)。

面對近期國際政經情勢與關稅政策帶來的市場波動，00410A 經理團隊表示，若從 AI 產業長期發展的角度觀察，市場拉回反而提供投資人分批布局科技成長趨勢的絕佳時機。透過主動式選股機制與完整的產業供應鏈布局，00410A 不僅著眼於單一明星個股，更能深入發掘各環節中具長期競爭力的優質企業。