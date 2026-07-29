鉅亨網新聞中心 2026-07-29 15:10

中國 AI 新創公司月之暗面（Moonshot）推出開源模型 Kimi K3，不僅在全球 AI 產業掀起新一波競爭，也讓美國政府重新檢視開放權重（Open Weight）模型的監管方向。在這場攸關 AI 技術路線與全球競爭力的政策攻防中，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳親赴華盛頓，從矽谷企業領袖轉身成為政策遊說者，積極為開源模型發聲。

彭博社報導，黃仁勳周三 (29 日) 前往華盛頓，密集拜會多位國會議員及美國商務部長盧特尼克，試圖說服決策者不要對開放權重模型祭出過度限制。

‌



他在與民主黨參議員 Mark Warner 及 Adam Schiff 會面後強調，美國 AI 產業需要開放權重來保障安全，也需要開放權重維持產業活力，認為這是確保美國長期競爭優勢的重要基礎。

這番談話並非偶然，而是黃仁勳在 Kimi K3 正式開放下載後，持續升級遊說力道的重要一步。由於 Kimi K3 被認為已具備與 OpenAI 及 Anthropic 部分產品抗衡的能力，也讓華府重新討論是否應限制開放權重模型，以降低先進 AI 技術外流風險。

黃仁勳選擇此時赴華府，也正值美國商務部即將完成尖端 AI 模型安全審查框架的最後階段。市場普遍認為，這代表 AI 監管即將進入正式定案期，而科技業正希望在政策拍板前，盡可能影響最終方向。

輝達表示，黃仁勳此行主要聚焦於如何維持美國 AI 領導地位，其中也包括推動開放權重模型的發展。這使得本次拜會不只是企業高層的例行交流，更被視為直接切入政策制定核心的一場關鍵遊說。

科技巨頭聯手力挺開源

黃仁勳此次並非單打獨鬥，而是代表整個美國科技產業發聲。

聯署信指出，開放權重模型是 AI 基礎設施的重要組成，不僅讓先進 AI 更容易取得，也提升模型的適應性與普及性。

黃仁勳更將這封公開信作為自己新開設 X 帳號的第一篇貼文，可見其對此議題的重視程度。

短短數日內，兩封公開聯署加上一連串國會拜會，顯示矽谷企業正以前所未有的力度投入這場政策攻防。

國會態度開始出現鬆動

以目前情況來看，黃仁勳的遊說已開始獲得部分國會議員認同。

民主黨參議員、情報委員會成員 Mark Warner 表示，黃仁勳提出許多具說服力的觀點。他指出，隨著中國陸續推出 Kimi 等開源模型，美國企業也開始轉向開源發展，這股趨勢恐怕已無法逆轉，「這已經不是能再放回瓶子裡的精靈。」

不過，華府內部並非完全支持黃仁勳的立場。民主黨參議員 Elizabeth Warren 日前曾邀請黃仁勳赴銀行委員會公開作證，但遭到婉拒。

Warren 隨後公開表示失望，認為黃仁勳連一小時出席國會說明的時間都沒有，顯示科技產業與華府之間對 AI 監管仍存在不小分歧。

開源背後也是輝達的商業布局

除了國家競爭力與 AI 安全之外，黃仁勳積極支持開放權重模型，背後同樣存在清楚的商業邏輯。

目前包括 OpenAI 在內的美國 AI 公司，核心商業模式仍以封閉模型與付費服務為主；相較之下，中國包括 DeepSeek 等企業近年積極推出低成本開源模型，持續擴大市場影響力。

分析認為，開源模型將降低 AI 部署門檻，促使更多企業與開發者投入 AI 應用，而所有應用最終都需要大量 GPU 算力支撐。

對身為全球 AI 晶片龍頭的輝達而言，無論最終由哪一家模型公司勝出，只要開源生態持續擴張，就意味著更多推理與訓練需求，進一步帶動 GPU 採購。

因此，開放權重不只是技術理念，更與輝達未來硬體需求及長期成長高度一致。

一場影響 AI 未來十年的路線之爭

Kimi K3 的出現，使全球 AI 競爭正式從模型能力延伸至制度與政策層面。黃仁勳此次親赴華盛頓，象徵這場競爭已從矽谷企業間的技術比拚，升級為攸關美國 AI 戰略方向的政策攻防。