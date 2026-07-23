鉅亨網編譯段智恆 2026-07-23 23:00

根據外媒周四 (23 日) 報導，中國在暫停核發數月後，已開始重新發放無人計程車 (Robotaxi) 測試許可，顯示監管機關完成產業安全審查後，正逐步讓自駕車業者恢復擴張，並重新將尖端科技列為政策重點。

知情人士透露，中國部分城市近期已逐步恢復核發 Robotaxi 許可。監管機關 6 月底完成全產業安全審查，這項審查源於百度 (BIDU-US)(09988-HK) 旗下逾 100 輛 Robotaxi 今年 3 月在武漢突然大規模停擺，當局隨後於 4 月暫停核發新許可，並要求業界全面檢視安全問題。

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中國政府與百度至今均未公開說明武漢事故原因。當時數百輛百度 Robotaxi 因安全審查被迫停駛，不過自 7 月初以來，中國社群媒體陸續出現百度「蘿蔔快跑」無人車重新上路的影片與照片，部分車輛仍配有安全駕駛，顯示武漢業務可能正逐漸恢復。

首批獲得新許可的業者包括自駕技術公司 Momenta，該公司獲准在深圳展開測試。深圳也修訂智慧網聯汽車管理規定，研議將 Robotaxi 開放範圍擴大至全市，同時降低業者進入門檻。Momenta 宣布取得許可後，股價本周應聲上漲。

文遠知行表示，樂見明確、穩定且可預期的監管環境，以支持自動駕駛技術負責任地發展，未來將持續與監管機關及產業夥伴合作。北京方面也正草擬高階自動駕駛規範，以確保車輛及其人工智慧 (AI) 技術的安全與品質。