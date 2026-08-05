鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-05 14:44

新唐 (4919-TW) 今(5)日舉辦法說會，總經理楊欣龍表示，雲端服務供應商 (CSP) 持續擴大 AI 基礎建設投資，帶動新唐今年 BMC 業務較去年顯著成長，預期 2027 年增幅將進一步放大，並明顯高於 2026 年，主要動能來自 CSP 客戶市占率提升及產品覆蓋範圍擴大。

新唐第二季 AI 與運算應用營收占比由第一季的 35% 降至 31%，公司表示，營收占比下滑主要來自 PC 及主機板產品，並非 BMC 或伺服器需求轉弱。

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董事長蘇源茂表示，目前 AI 伺服器及資料中心投資主要集中在 CSP 業者，未來 BMC 業務成長也將以 CSP 客戶為主，而非傳統 PC 客戶，隨著新唐在 CSP 客戶的市占率持續提升，加上產品導入平台與客戶覆蓋範圍擴大，將成為明年 BMC 營運成長的兩大關鍵動能。

為因應明年 AI 及 BMC 需求大幅成長，新唐近期也擴大研發投資。蘇源茂坦言，第二季研發費用增加，短期雖對營業利益造成壓力，但相關投入主要是為下一階段 AI 伺服器產品需求提前準備。

雲端運算產品方面，新唐開發多款雲端運算晶片，包括 eSIO/eBMC 產品線之加密引擎，成功取得 NIST 密碼演算法之國際安全驗證，有助進一步切入高資安要求的 CSP 及資料中心市場。新唐也持續強化後量子密碼學 (PQC) 布局，將技術導入自家 MCU 平台，打造兼具安全性、高效能及低功耗的量子安全 MCU 方案。

新唐補充，愈來愈多產品將具備 PQC 規格，部分客戶已提前展開導入，除此之外，歐盟《網路韌性法案》(CRA) 相關需求也快速升溫，目前已有多項客戶合作案進行中，預期今年下半年至明年陸續貢獻。