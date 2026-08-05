鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-08-05 16:47

研調機構TrendForce今(5)日發布8月上旬面板價格預測評論，電視面板受惠年底旺季備貨需求、拉貨動能升溫，預計32至75吋將下跌1美元，跌幅開始收斂；監視器及筆電面板價格則估持平。

年底旺季備貨需求升溫 電視面板8月價格跌幅收斂。(圖：群創)

集邦表示，整體電視面板需求動能正逐漸回溫，品牌客戶在經歷第二季末的調整後，開始針對年底旺季需求增強備貨，幾個主要品牌客戶都希望可以衝刺旺季出貨，達成年度目標，並藉此擴大市佔率。

‌



由於主要品牌客戶希望可以持續壓低面板採購成本，也體現在第二季的採購調節上，並以此作為籌碼來與面板廠協商，取得檯面下的優惠後，才開始逐步增強第三季的採購動能。

就面板廠而言，第三季的需求動能開始增溫下，檯面價格讓步空間可望逐步縮小，就目前觀察8月份電視面板價格走勢，預計32至75吋將下跌1美元，跌幅開始收斂。

監視器面板方面，集邦認為，8月需求預估較前月稍增強，但預估整體第三季需求仍較第二季下滑約6%，同時面板相關的零組件成本壓力仍高，因此面板廠在需求下滑的同時，也不願意輕易在價格上多作讓步。

品牌客戶也理解面板廠目前面臨到的壓力，因此也沒有增強要求面板價格下跌的力道，買賣雙方在價格想法上都先偏向持穩，因此就目前觀察8月份的監視器面板價格趨勢，預估將維持持平態勢。

筆電面板需求相較前月沒有太明顯的起色、仍在低檔水準，品牌客戶雖然對於第三季的整機出貨態度積極，但因為前一季在零組件採購上較為積極，加上下半年起對於庫存控管相對較嚴謹之下，預估對面板採購暫時沒有看到積極增強的想法。