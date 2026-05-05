鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-05 15:31

新唐 (4919-TW) 今 (5) 日召開法說會，公司表示，近日與 Tower Semiconductor 的策略合作重整，將有助公司降低過去 12 吋的產能負擔，並取得 8 吋晶圓廠的自主控制權，將挹注公司帶來長期的獲利表現。

半導體設備與晶圓廠示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

新唐指出，此次策略業務重整，雙方重新分配合資公司資產，由 Tower 全數持有 12 吋晶圓廠，新唐則取得 8 吋晶圓廠 100% 控制權，並終止原合資關係，以達資源最佳化配置。

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新唐取得 8 吋晶圓廠後，將全面強化在車用電子與工業產品的供應能力，相關製程廣泛應用於 MCU、電源管理等領域，公司可望透過掌握自主產能與技術，進一步提升製程開發彈性、成本控制能力及供應穩定度。

從營運效益來看，新唐強調，目前日本 8 吋廠的產能利用率已超過 80%，未來訂單來源除了有來自舊有 Tower 的既有客戶長約外，還有公司內部需求，以及滿足新唐 6 吋晶圓廠的客戶升級需求，有助新唐日本 8 吋廠維持高稼動率並提升整體營運效率。

此外，新唐也看好，台灣既有 6 吋晶圓代工業務過去 10 年已累積「400 億元」營業利益，未來在取得日本 8 吋晶圓廠後，預期未來亦可持續為新唐創造獲利，成為公司長期成長的重要支柱。