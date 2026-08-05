鉅亨網新聞中心 2026-08-05 10:36

比亞迪針對日本市場量身打造的純電 K-Car 車型「海獺」（RACCO）正式發布，迅速引發當地社會的高度關注。日經中文網報導指出，海獺的訂單量已突破 700 台。

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而日本汽車銷售產業團體數據亦顯示，該車上市僅 4 天註冊量便達到 125 台，甚至有市場傳聞稱其首周鎖單量高達 5000 台，直接完成了比亞迪在日本全年的半數銷售目標。

面對這股強勢衝擊，日本 K-Car 市場霸主鈴木汽車的社長鈴木俊宏公開坦言比亞迪已構成巨大威脅，連擔任代言人的日本國民女神廣瀨愛麗絲，也因觸及本土車企利益而遭遇諸多非議。

作為日本汽車市場的生命線，K-Car 憑藉車身小巧、便於停放、通行效率高以及專屬的稅收優惠，長期佔據日本新車銷量三成至四成的龐大市場。

這場出海大捷也引發了中國對一線城市交通與停車難題的反思。儘管中國大都市面臨嚴重的擁堵與高昂的停車成本，短途精品代步車理論上有其生存空間，但因缺乏日本獨特的政策紅利，且多數家庭仍將汽車視為兼顧長途與全家出行的唯一交通工具，微型車在短期內難以完全普及。

不過，隨著城市交通壓力的加劇，未來中國市場可望迎來結合本土路況的精品微型車風潮。

比亞迪海獺在日本的爆火，本質上是中國新能源汽車硬核實力的全球化印證，不僅打破了日系車企對本土 K-Car 市場的長期壟斷，也為中國車企出海積累了寶貴經驗。