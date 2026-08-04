鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-04 19:06

近年台股交投熱絡，甚至出現「四貸同堂」現象，許多投資人靈活運用信貸、房貸、車貸及股票質押等多重管道籌措資金，放大投資槓桿，日前央行也發聲示警。金管會今 (4) 日表示，已要求國銀於 10 月起申報個人理財周轉金數字，藉由滾動監控資金脈絡，防範過度擴張信用所引發的系統性金融風險。

防範信用過度擴張！金管會10月起逐月掌握「個人理財周轉金」。(鉅亨網資料照)

為了釐清個人借貸周轉金中究竟有多少資金流入股票、基金等金融商品，目前銀行向中央銀行申報的資料中，已有「投資股票等金融商品的理財周轉金貸款」這項數據，但銀行向金管會申報資料中尚無。

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金管會銀行局副局長王允中表示，過去銀行申報周轉金多將企業與個人混合計算，且以擔保品分類，缺乏單純針對「個人理財用途」的統計。為此，金管會已要求本國銀行新增申報「個人理財周轉金」項目。

王允中說明，銀行僅需向金管會申報一個「總金額」數字，不需分項列出。資金須為個人借款，且客戶向銀行明確表明或勾選用途為「投資理財」，意指廣泛的金融商品，包括股票、基金、債券、投資型保單及衍生性商品等。

涵蓋業務包括：理財型房貸、房貸增貸 (非用於購屋者)、股票質押 / 有價證券擔保貸款、個人信用貸款，以及少數其他周轉金 (如獨資合夥企業主營運周轉金或員工認購自家股票專案貸款)。