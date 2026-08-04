〈緯創法說〉AI伺服器業務下半年將優於上半年 網通業務可望成長不只10倍

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-08-04 21:26

緯創 (3231-TW) 今 (4) 日召開法說會，總經理林建勳表示，AI 伺服器需求維持強勁，除既有客戶拉貨動能擴大，且企業級、CSP 皆有斬獲新客戶，看好下半年 AI 伺服器業務將優於上半年。此外，網通業務中，AI 網路交換器可望成長不只 10 倍。

緯創AI伺服器業務下半年將優於上半年，網通業務可望成長不只10倍。(鉅亨網資料照)

林建勳表示，從客戶提供的展望預測來看，第三季與下半年的 AI 伺服器需求仍然強勁，包括零組件與系統業務都將成長，看好下半年將優於上半年，且動能可望延續至明年上半年。他也透露，除既有客戶拉貨持續成長，更斬獲企業級與 CSP 新客戶，並涵蓋 L10 與 L11 產品。

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另外，林建勳提到，原先預期第三季可能會有新舊產品交接的空窗期，不過目前觀察部分客戶仍採購 GB300、部分客戶則採購新一代 Vera Rubin，因此對第三季保持樂觀。

至於記憶體漲價的影響，林建勳則認為，由於 AI 伺服器屬於剛性需求，即便記憶體價格上揚，客戶仍會採購。

林建勳進一步提到，AI 伺服器市場屬於寡占市場，且目前市場狀況供不應求，隨著新客戶與新產品陸續推出，認為將是公司主要成長動能，將持續與不同客戶建立不同的合作模式，即便新一代平台單價提高，也有信心維持一定的利潤率。

網通產品上，林建勳則指出，預期今年將有超過 10 倍的成長，已打入北美最大網通公司，並由客戶供貨給 CSP，目前毛利率語營益率都相當不錯，將持續開發新產品，並透露已有新客戶洽談中，預期明年出貨量將進一步提升。