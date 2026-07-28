鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-28 19:30

外界持續關注台股熱絡引發房貸、車貸、信貸與股票融資「四貸同堂」現象，恐引發信用風險危機，金管會今 (28) 日表示，找部分銀行了解後，同時持有兩種以上多重貸款的客戶比例「極低」，僅占低個位數百分比；配合整體逾放比率維持在 0.14% 至 0.16% 的低檔，顯示槓桿風險仍屬可控。此外，金管會正加速推動銀行與券商間的跨業授信聯防，透過雙向資訊共享防範過度擴張，建立更完善的風險防護網。

「四貸同堂」風險可控！金管會：國銀多貸客戶比例極低 擬推跨業聯防。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

針對媒體關心「四貸同堂」的規模與人數攀升趨勢，銀行局副局長王允中於例行記者會上說明，目前國銀辦理個人投資理財貸款仍以房貸、車貸等擔保型授信為大宗，從審核借款人還款能力、擔保品品質及貸後管理機制來看，整體授信模式相當審慎。

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經金管會向部分銀行了解，同時持有房屋貸款、汽車貸款及小額信貸等「多重貸款」的個人金融客戶數，占該行總個金客戶數的比例「極低」，僅落於低個位數百分比。王允中強調，針對此類多重借款人或負債所得比 (DBR) 偏高的客戶，各銀行均已建立專案審核與加強控管機制。此外，國銀近期逾放比率穩定維持在 0.14% 至 0.16% 之間，並無明顯波動。

針對資金用途與科目定義，現場媒體關切「理財型房貸」與「周轉金」是否大量流入股市，王允中回應，監理機關會隨時監測房貸、個人信貸及股票融資的異常成長。若發現個別銀行業務成長偏離常態或風險指標顯著變動，會先請銀行說明，必要時不排除請檢查局發起專案金檢。

為進一步強化跨市場槓桿風險防範，金管會目前正與聯徵中心、證交所、銀行公會及券商公會等研議「跨業授信聯防機制」。

王允中指出，現行聯徵中心與證交所已有資料交流，但過去僅限於「是否有負面資訊 (如違約紀錄)」的單純「是 / 否」查詢。未來的強化方向，將朝向雙向資訊共享推進，讓銀行與券商在取得客戶同意的前提下，能獲知更具體的風險資訊 (如整體融資額度或負面紀錄)，以提升風險控管精準度。