鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-04 18:15

台新金控與新光金控於去年 7/24 完成整併，目前邁入銀行子公司合併的最後一哩路。金管會今 (4) 日宣布，同意台新銀行與新光銀行合併，存續主體為台新銀行，屆時總資產將衝上 4.65 兆元，躋身本國銀行第七大，國內營業據點達 204 處，一舉成為全台第二大。

金管會同意台新、新光2銀行合併 資產將達4.65兆元躍國銀第七大。(圖/台新銀行提供)

銀行局官員表示，本次併購架構以台新銀行為合併後的存續主體。在交易對價方面，採取「發行新股搭配現金」，換股比例為每 1 股新光銀行股票換發 0.9505 股台新銀行新股，並由台新銀行支付現金 55 億元來支應。雙方目前暫定合併基準日為明 (2027) 年 1 月 1 日。

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根據金管會統計至今年 3 月底止，台新銀行總資產約為新台幣 3.25 兆元，市占率排名全台第 12 名；新光銀行總資產則約為 1.4 兆元，市占率排名第 17 名。2 家銀行合併後，存續銀行總資產規模將一舉達到 4.65 兆元，資本額達 1703 億元，資產市占排名將大幅躍升至本國銀行第七名。

台新銀行目前員工數 8600 人、新光銀行 3500 人，合併後將達 1.21 萬人。

在實體營運據點部分，目前新光銀行於國內設有 103 處分行，台新銀行則有 101 處。二者整合後，國內實體營業據點將高達 204 處，於本國銀行排名中高居全台第二，僅次於合作金庫銀行。

由於金融機構核心系統轉換事關重大，外界關切明年元旦合併時運作是否流暢。銀行局副局長王允中強調，系統合併如同銀行更換「核心系統」，主管機關會以最高標準嚴格監控。金管會已要求兩家銀行參酌銀行公會訂定之作業指引，切實執行「事前充分規劃、事中嚴密督導、事後緊急應變」三大防線。

在系統架構規劃上，合併後將確定延續使用台新銀行之核心系統。金融機構對於系統穩定度要求極高，業界普遍訂有「可容忍中斷時間」標準 (多數銀行以 2 小時為上限)。若遇系統故障且逾越限額，銀行必須立即啟動備援計畫。