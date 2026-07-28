鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-28 21:10

金管會今 (28) 日正式公布，核准合作金庫、第一銀行、兆豐銀行、台北富邦、國泰世華、玉山銀行及中國信託等 7 家國銀採用「信用風險內部評等法」(IRB 法)計提資本。新制將於 2026 年第四季起正式上路，屆時 7 家銀行的資本適足率 (BIS) 預估平均將可提升 0.34 個百分點，大幅強化我國銀行業的國際競爭力與風險管理能力，金管會預計最晚於 2027 年下半年開放第二批銀行提出申請。

金管會點頭！首批7銀行獲准採IRB法Q4生效 釋放長期配息彈性。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

IRB 法是透過銀行內部的評等模型，對授信違約率與違約損失率進行更精細的評估，能更精準地衡量資產信用風險與資本需求。首批 7 家銀行獲准適用，未來可望爭取更多資本調配與發放股利的空間。

‌



金管會於 2024 年上半年受理申請後，與聯徵中心、中央存保公司組成專案審查小組，歷經初審、複審、實地審查及為期一年的試辦，針對銀行的風險管理架構、模型治理及實際運作等面向進行全面檢視，最終確認 7 家銀行均符合標準並給予核准。

銀行局副局長王允中指出，銀行在使用 IRB 法期間仍須持續符合嚴格的門檻條件，包含資產規模須達新台幣 2.5 兆元以上，且依標準法與 IRB 法計算的普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率，須分別維持在 9.5%、11% 及 13% 以上 (高於一般銀行的法定最低標準 7%、8.5% 與 10.5%)。若未達標將暫停使用 IRB 法。

外界關切屬於「系統重要性銀行」(D-SIBs) 的業者，適用 IRB 法後是否能調降資本比率？王允中回應，D-SIBs 銀行仍須維持原本更高的資本要求 (11%、12.5% 及 14.5%)，並不會因採用 IRB 法而降低標準。

為兼顧政策穩健推動，金管會特別針對巴塞爾資本協定三 (Basel III) 的「產出下限(Output Floor)」規範設置了 5 年過渡期。

王允中解釋，傳統標準法的風險性資產計算是固定的，若直接轉換至 IRB 法，風險性資產可能會瞬間大幅下降，導致資本適足率一下子拉得太高。考慮到模型初期運作需要時間成熟，為避免對資本產生過大衝擊，金管會採取保守謹慎的方式，設定逐年調降的「地板限制」。

首批 7 家銀行自今年第四季起適用 95% 的產出下限，之後每年遞減 5 個百分點，也就是說，2026 年第四季 95%、2027 年第四季降至 90%、2028 年第四季降至 85%、2029 年第四季降至 80%、2030 年第四季降至 75%、2031 年第四季降至最終的 72.5%。

王允中舉例，若銀行計算出的風險性資產從原本的 100 億元降至 90 億元 (即 90%)，但在 2026 年第四季仍必須以 95%(即 95 億元) 計算，僅能減少 5 億元的風險資產，直到 2027 年第四季才可以適用 90%，藉由緩步調降來確保制度平穩順暢。