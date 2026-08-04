鉅亨網記者陳于晴 2026-08-04 17:05

中信銀行持續深化全台服務據點，首度進駐台南市安平區，設立全新據點「安平分行」，並於今(4)日舉行開幕典禮，安平分行為中國信託銀行在台南地區第13個服務據點，亦是當地規模最大的分行，結合創新數位金融及財富管理服務，提供當地民眾及企業用戶完善、便利的金融體驗，進一步拓展府城生活圈的金融服務版圖。

中信銀行安平分行開幕典禮邀請台南市市長黃偉哲、中信銀行董事長陳佳文、總經理楊銘祥及個人金融執行長楊淑惠等重要貴賓蒞臨。黃偉哲致詞時表示，台南發展前景可期，對於金融服務量能需求日漸擴大，金融業者的進駐，將有助於地方發展、產業升級，亦可提供更多就業機會，推動台南朝兼具產業競爭力與宜居的國際城市邁進。

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中信銀行董事長陳佳文強調，台南逐步成為南台灣科技、產業與金融發展的重要重鎮，成功吸引企業投資與優秀人才匯聚，展現強勁的留才引資動能。中國信託看好台南發展潛力，於安平設立全新據點，整合個人及法人的金融需求，提供一站式專業服務，盼以完整的能量支持企業成長、人才扎根與家庭財富傳承，打造具產業實力、城市魅力與國際競爭力的未來。

中信銀行亦將台南區的法人及個人金融區域中心喬遷至安平分行，占地近680坪、服務團隊人數逾120人，成為台南規模最大之分行。為打造符合現代客戶需求的服務環境，採用新型態分行設計概念，以明亮開放的空間規劃、簡約溫潤的設計及友善舒適的服務動線，營造兼具專業性與親和力的洽談環境。

此外，中信銀行安平分行設置專屬理財諮詢空間，提供一對一專業財富管理服務，協助客戶資產配置、退休規劃、家族財富傳承及跨境金融等整合性諮詢，導入數位金融工具與智能服務流程，結合實體據點的專業顧問團隊，打造兼具效率與溫度的金融體驗。

近年來台南受惠於科技產業投資、重大公共建設及都市發展，人口與消費動能提升，安平區則兼具歷史文化底蘊、觀光資源及優質住宅環境，隨著市政中心生活圈、第五期市地重劃區、大型住宅社區及旅宿產業持續發展，已成為台南重要生活圈。