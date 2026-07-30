鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-30 15:50

伍德 (Cathie Wood) 旗下方舟投資 (Ark Invest) 在周三 (29 日) 市場波動中，展現了其核心的投資策略，重點加倉處於低點的 SpaceX (SPCX-US)與台積電 (TSM-US)(2330-TW)，同時減持了亞馬遜 (AMZN-US) 與 Alphabet (GOOGL-US) 等大型互聯網平台。

這次調倉發生在多家企業即將迎來重要利多或利空催化劑之際，反映了方舟投資對於「破壞性創新」主題的持續堅持。

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持續逢低加倉 SpaceX 與台積電

針對馬斯克 (Elon Musk) 旗下的 SpaceX，方舟投資展現了極高的持倉信心。周三當天，方舟透過旗下的 ARK 創新 ETF(ARKK-US)、ARK 自主技術與機器人 ETF(ARKQ-US)、ARK 下一代互聯網 ETF(ARKW-US) 以及 ARK 航太與國防創新 ETF(ARKX-US)，以每股約 112.55 美元的價格，買入了價值約 1,450 萬美元 的 SpaceX 股票。

在此之前，伍德才剛在周二加倉了 1,220 萬美元。儘管 SpaceX 目前面臨高達 260 億美元的空頭押注，約 35% 的流通股被做空，但方舟投資仍持續在 IPO 後的回調中「買入跌停」。

同時，台積電也是當日重點增持對象。儘管晶片股近期表現低迷，且台積電股價在過去一個月內下跌近 7%，方舟仍投入 2,010 萬美元 進行加倉。

雖然台積電受到科技板塊輪動的壓力，但其長期技術指標仍保持完整，分析師普遍持看好態度，且其成長性得分在市場中位居前 85% 的領先地位。

減持大型互聯網平台以優化組合

在買入創新龍頭的同時，方舟投資選擇在亞馬遜財報窗口期前夕進行減持，ARKK 賣出了 4,902 股亞馬遜股票，價值約 110 萬美元。此外，Ark 也減持了 Alphabet 約 110 萬美元的持分。

這一系列操作延續了方舟一貫的調倉思路：削減對大型傳統互聯網平台的曝險，並將資金轉向更具集中性的創新賽道，尤其是在 Alphabet 也面臨高空頭頭寸及廣告增長競爭壓力的背景下。

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