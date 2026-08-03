鉅亨網新聞中心 2026-08-04 07:50

摩根大通 (JPM-US) 最新策略報告指出，科技股今年下半年恐難再扮演全球股市主要領漲角色。該行認為，市場對超大型雲端服務業者 (Hyperscalers) 龐大 AI 資本支出的疑慮短期內難以消除，軟體等容易受到 AI 衝擊的產業仍將承受賣壓，資金有望逐步轉向景氣循環股以及美國以外市場。

由策略師 Mislav Matejka 領導的團隊在周一發布報告指出，與 2025 年下半年 AI 概念股全面主導市場不同，今年下半年科技及人工智慧相關股票預料將難以維持同樣的領先優勢。

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摩根大通同時提醒，投資人仍應審慎看待所謂「AI 蠶食效應 (AI cannibalization)」衝擊較大的產業，包括軟體、企業服務及媒體等領域。報告指出，即使部分企業營運仍展現韌性，長期仍難擺脫 AI 帶來的競爭壓力，不過在股價大幅修正後，短線仍可能出現技術性反彈。

受到 AI 可能顛覆既有商業模式的擔憂影響，軟體股自今年 1 月以來持續遭到拋售。追蹤軟體產業的 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGM-US) 今年以來已下跌近 11%；同期追蹤科技七雄的 Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS-US) 則幾乎呈現持平。

在科技產業配置方面，摩根大通仍偏好半導體類股，優於超大型雲端服務業者及容易受到 AI 衝擊的企業。該行認為，AI 相關投資支出仍將持續增加，半導體產業可望持續受惠。不過，下半年市場主導力量預計將轉向景氣循環股，其中消費循環類股表現也有望優於大盤。

摩根大通也延續先前觀點，認為美股領漲結構將持續擴散，不再集中於少數大型科技股。報告指出，下半年有數項因素可望支撐全球股市。

首先，美國經濟預料仍能在伊朗戰爭影響下保持韌性。其次，聯邦準備理事會 (Fed) 可望盡可能維持寬鬆立場。報告指出，在中東衝突爆發前，市場原本已反映降息預期，雖然隨後有所收斂，但若未來幾個月通膨明顯降溫，Fed 仍可能重新轉向較為鴿派的政策方向。

此外，第二季企業財報表現強勁，以及美國以外股市相對便宜的估值，也被視為有利股市的重要因素。

摩根大通引用數據指出，目前美股平均本益比 (P/E) 約 20.2 倍，較過去 20 年中位數高出 21%，估值仍偏昂貴；相較之下，英國股市僅高於歷史中位數約 5%，日本股市則高出 18%，估值壓力相對較低。

報告表示，若市場參與度持續擴大、中東局勢未進一步惡化，加上市場對 AI 商業化能力的疑慮持續存在，非美國股市有望連續第二年跑贏美股。

摩根大通也認為，市場擁擠交易已有明顯降溫，投資人對熱門半導體股的過度持倉大致完成調整，有助於半導體族群逐步回穩。